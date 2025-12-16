Изчисляват такса смет по старите правила в Благоевград, няма да има увеличение.

Кметът на Благоевград Методи Байкушев оттегли предложението си до Общинския съвет за въвеждане на нов начин за изчисляване на такса смет - на принципа "замърсителят плаща". Така таксата за битовите отпадъци ще продължи да се изчислява на база данъчната оценка на имота, както бе досега.

Причината е удължителният бюджет, който ще бъде приет в Народното събрание, съобщи кметът. "Повече от година и половина се подготвяхме за въвеждане на новия метод за изчисляване на такса "битови отпадъци" и нашата община е една от малкото, която бе готова за това. 80% от общините в страната не са готови. Държавата обаче също има своите ангажименти, които сега, с удължителният бюджет, няма да изпълни. Това е и причината да оттегля предложението си", коментира Байкушев.

Няма да има увеличение на данъци и такси за 2026 г. Общината обаче въвежда стимули за разделно събиране на отпадъците. Хората могат да предават хартия, стъкло, желязо и пластмаса в няколко пункта в града, като ангажимент на операторите на пунктовете е да подават информацията в общината. За предадени 50-100 кг, отстъпката от такса смет е 10%. От 100 до 150 кг - 20% и над 150 кг - 30%.

