ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа на пътя Враца - Борован, движението е в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21921821 www.24chasa.bg

Бобчева: Имаме решение за боклука за другите 9 района, но кметът ще го обяви

Даринка Илиева

[email protected]

3008
Надежда Бобчева

Имаме яснота какво ще се случи със следващите 9 района, чиито договори изтичат на 27 декември, но кметът Васил Терзиев желае той да го обяви. Това заяви зам.-кметът по екология на столицата Надежда Бобчева по време на заседанието на екокомисията към СОС.

На 27 декември изтичат договорите за чистенето на районите "Средец", "Лозенец", "Студентски град", "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица". Процедурите за двете зони, в които влизат шестте района, които са част от мегапоръчката за поддръжката на София в следващите 5 г., бяха прекратени поради липса на конкуренция и високи цени. Прекратяването и на двете зони обаче се обжалва. На 27 декември изтичат и договорите на районите "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър", които са в пета зона. За нея обаче комисията, която оценява офертите, все още не се е произнесла, макар офертите да бяха отворени преди 3 месеца. За тях също остана един кандидат, който е дал над 2 пъти по-висока оферта спрямо прогнозата на общината.

Бобчева бе изслушана за ситуацията в останалите 5 района, в които вече действа кризисна ситуация със сметоизвозването. Тя напомни, че от 1 декември дейността за "Люлин" и "Красно село" е възложена на общинското дружество "Софекострой".

"Днес получихме ценовата оферта и след като я разгледаме, се надявам тази седмица да възложим дейността за всички услуги", обясни Бобчева.

За "Изгрев" тя обясни, че организацията се прави от самата районна администрация, която е осигурила 5 камиона и всеки ден районът се обслужвал почти на 100%.

В "Слатина" и "Подуяне" работи Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

"Днес на терен са 8 големи камиона. Тази седмица се очакват още 4 големи камиона, с които ще се обезпечи в цялост предоставянето на услугата на 100% в двата района. Водим разговори да осигурим зимното поддържане в трите района. Надявам се, че до края на годината ще имаме яснота какво се случва с договора за тази зона", каза още Бобчева.

В момента се прави и анализ за нуждата от общинско предприятие, което да поеме дейностите по почистване на някои от районите. Бобчева обаче уточни, че това е "дълъг процес, който би отнел поне половин година". 

Надежда Бобчева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)