https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21921884 www.24chasa.bg

Несебър осигурява безплатни паркинги от 24 декември до 4 януари

900

За Коледа и Нова година Община Несебър осигурява безплатни паркинг зони на територията на цялата община.

Решението бе взето след анализ на очакваната посещаемост и необходимостта от улесняване престоя на автомобилите по време на предстоящите празнични дни.

Мярката за осигуряване на безплатно паркиране по време на големите християнски празници е част от усилията на Община Несебър да осигури комфорт и удобство за жителите и гостите на града, който привлича посетители и в зимния сезон.

С предоставянето на безплатни паркинг зони общината отправя жест на гостоприемство и насърчава повече хора да изберат Несебър за своите празнични разходки и почивки.

