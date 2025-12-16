Радев вика БСП и ИТН на консултации утре

В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията държавният глава Румен Радев продължава консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание. Това съобщиха от прессекретариата на президентството. На 17 декември, сряда, президентът ще приеме на „Дондуков" 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица";

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Има такъв народ".

Избори през март поиска "Възраждане" от държавния глава по време на днешната им консултация преди връчването на втория и третия мандат.

ДПС е "за" отваряне на изборния кодекс и дори възнамерява активно да участва в тези процеси. Движението ще настоява за гласуване на хартия и купуване на машини, които да броят бюлетините, за да се избегнат грешките на членовете на секционните избирателни комисии. Това стана ясно по време на консултацията им при президента днес.

В понеделник на консултации с държавния глава от ГЕРБ отиде само зам.- шефката на парламентарната група на партията Деница Сачева. От срещата им стана ясно, че ГЕРБ-СДС няма да участва в опити да се сформира ново правителство в този парламент. ГЕРБ призоваха Радев да насрочи избори и да се включи в тях със свой политически проект.

От ПП-ДБ на консултации с президента вчера дойдоха лидерите на партиите от коалицията Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Атанас Атанасов, Николай Денков. Лидерът на "Промяната" Асен Василев заяви, че ново управление в този парламент е невъзможно и силно нежелателно, и няма да работят за това. Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов заяви, че основното им искане за промени в изборния кодекс е да се въведе изцяло машинно гласуване. Ще се търси консенус по тази тема. Той призова президента да се даде време на този парламент за тези 2 цели: приемането на удължителния бюджет и промените в Изборния кодекс.