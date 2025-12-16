Мъж влиза в затвора, ограбил студентка в Стара Загора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Окръжният съд в Стара Загора одобри споразумение и наложи на 33-годишния Г. Д. наказание лишаване от свобода за срок от една година и пет месеца, което да изтърпи при първоначален строг режим, съобщават от съда.

Обвиняемият е признат за виновен в това, че на 10.11.2025 г. в град Стара Загора отнел пари, лични документи и вещи от владението на млада жена с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила. Грабежът е извършен в условията на опасен рецидив.

Мъжът нападнал пострадалата в гръб и издърпал раницата, която носела, след което побягнал. Полицейски служители задържали Г. Д. малко след извършения грабеж.

Одобреното от съда споразумение не подлежи на обжалване и/или протестиране и има последици на влязла в сила присъда.