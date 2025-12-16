Съдът във Варна разглежда утре мерките на общинарите Николай Стефанов и Йордан Кателиев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Утре сутринта във Варненския окръжен съд е насрочено съдебно заседание, на което ще бъдат разгледани постъпилите молби от защитниците на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев за преразглеждане на определените им мерки за неотклонение.

Двамата бяха арестувани заедно с Благомир Коцев на 8 юли, а през октомври състав на Софийския апелативен съд ги освободи в домашен арест.

Адвокатите и на двамата са подали молби в Окръжен съд – Варна за отмяна на мерките за неотклонение или замяната им с по-леки - подписка, парична гаранция, съобщават от пресслужбата на съда.