Блъснатото в кв. "Хаджи Димитър" в София дете е оперирано и е в стабилно състояние

15-годишното дете, прието вчера в "Пирогов", е в стабилно състояние Снимка: Велислав Николов

Петнайсетгодишното дете, което беше блъснато тази сутрин в столичния квартал "Хаджи Димитър", е прието с тежка травма в Отделението по детска гръдна хирургия на болница "Пирогов". Това съобщиха от спешната болница. То е оперирано е и е в стабилно състояние.

Сигналът за инцидента е получен в Центъра за спешна медицинска помощ – София в 8:13 часа. Пристигналият на място екип го е транспортирал до "Пирогов".

Детето е било блъснато от пешеходна пътека от жена, чиито проби за алкохол и наркотици са отрицателни, каза на брифинг по-рано днес комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция" на Столичната дирекция на вътрешните работи.

15-годишното дете, прието вчера в "Пирогов", е в стабилно състояние

