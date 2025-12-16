2,5 г. затвор за пловдивчанина Гюнай, пробвал да изнесе марихуана за над 300 000 лв. в Турция

Ще трябва да плати и глоба от 50 000 лв.

Задържаният при опит да изнесе марихуана за 303 520 лв. в Турция Гюнай Амедов договори присъда от 2,5 г. затвор и глоба от 50 000 лв. и Окръжният съд в Пловдив одобри споразумението. Той беше арестуван на 24 декември м. г. след проверка на ГКПП "Капитан Андреево", при която в тайник в колата му "Опел Комбо" били открити 38 пакета с дрога с общо тегло 18,970 кг.

По-късно същия ден при претърсване на нает от него гараж в Пловдив били намерени още 995 г марихуана, чиято стойност е изчислена на 19 900 лв. Това второ количество наркотик той държал по поръчка на организирана престъпна група, в която има и турски гражданин.

Наказанието от 2,5 години зад решетките и глобата е и за двете престъпления.