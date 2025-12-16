ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран не е съгласен Гроси да е генерален секретар н...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21922567 www.24chasa.bg

2,5 г. затвор за пловдивчанина Гюнай, пробвал да изнесе марихуана за над 300 000 лв. в Турция

Ваня Драганова

[email protected]

1744
Гюнай Адемов се споразумя с прокуратурата.

Ще трябва да плати и глоба от 50 000 лв.

Задържаният при опит да изнесе марихуана за 303 520 лв. в Турция Гюнай Амедов договори присъда от 2,5 г. затвор и глоба от 50 000 лв. и Окръжният съд в Пловдив одобри споразумението. Той беше арестуван на 24 декември м. г. след проверка на ГКПП "Капитан Андреево", при която в тайник в колата му "Опел Комбо" били открити 38 пакета с дрога с общо тегло 18,970 кг. 

По-късно същия ден при претърсване на нает от него гараж в Пловдив били намерени още 995 г марихуана, чиято стойност е изчислена на 19 900 лв. Това второ количество наркотик той държал по поръчка на организирана престъпна група, в която има и турски гражданин. 

Наказанието от 2,5 години зад решетките и глобата е и за двете престъпления. 

Гюнай Адемов се споразумя с прокуратурата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)