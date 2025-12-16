Археолог писа на патриарха: Пратиха ми ГДБОП, копаел съм незаконно манастира на св. Теодосий

Археологът проф. д-р Хитко Вачев, който м.г. откри манастира на св. Теодосий Търновски край село Самоводене, търси съдействие от българския патриарх Даниил заради непрестанен натиск от великотърновския митрополит Григорий. Повод за нескончаемите сигнали до всевъзможни институции са разкопките в местността „Шушманец". Те според юристите на митрополията са в църковен имот и се извършват без разрешение.

На терена бяха открити основите на средновековна църква, която според проф. Вачев е част от манастирския комплекс на Св. Теодосий Търновски, изграден в средата на XIV в. по повеля на българския цар Иван Александър. По-късно игумен на този манастир е бил друг български светец Роман Търновски. Според археолога откритият храмов комплекс е важна и неделима част от Търновската Света гора и е със статут на недвижима културна ценност от национално значение.

"Разкритите архитектурни останки на храма недвусмислено сочат, че той е един от най-блестящите образци на българската църковна архитектура и изкуство от епохата на Второто българско царство XII–XIV в. На база резултатите през 2025 г. МС с постановление финансира проучванията на манастира със 100 000 лв. Той е сред приоритетните за българската археология обекти заедно с Перперикон, Хераклея Синтика и т.н", обясни пред журналисти професорът.

Още от самото начало на разкопките обаче проф. Хитко Вачев и екипът му срещат яростната съпротива от владиката. Според адвокатите на Григорий мястото, където археологът и хората му копаели, било църковна земя, собственост на Великотърновската митрополия. Направената проверка показала, че това не отговаря на истината, тъй като става дума за съседен парцел, а разстоянието между двата е 156 м. От страна на Митрополията е заведено дело срещу общината за изясняване на собствеността върху имота. Заседанието е на 18 декември.

Междувременно адвокатът на владиката продължава да атакува десетки държавни институции с жалби и сигнали срещу археолозите. Сезирани са Министерството на културата, директора на Археологическия институт с музей при БАН, ГДБОП Сектор „Трафик на културно-исторически ценности", ОДМВР – Велико Търново, кметовете на Велико Търново и Самоводене и други. Сигналите са за извършващи се незаконни разкопки, нерегламентирана сеч на дървесина и дори трафик на експонати. Назначена е проверка, която е установила, че няма абсолютно никакви нередности и че разкопките се извършват при спазване на всички изисквания.

„С археологически проучвания се занимавам от 40 години и никога не съм си и помислял да нарушавам законите. Преди да пристъпим към проучванията на настоящия обект в местността „Шушманец", сме получили разрешение от собственика на имота, а в случая това е Община Велико Търново", категоричен е проф. Хитко Вачев.

Последният сигнал до МК е от 6 ноември и в него се настоява да бъдат временно преустановени дейностите по спасителното археологическо проучване, които са завършили още в края на 2024 г. Друга претенция е, че в обекта се организирали туристически посещения. Археологът отрича и това да е вярно. „Факт е, че това свято място е обект на масово поклонение и почит от православни миряни, дошли да се запознаят на място с живота и дейността на бележития църковен деец Св. Теодосий Търновски. И на тях ли не трябва да се позволява посещението на светата обител", пита проф. Вачев. Той е категоричен, че в многовековната история на БПЦ не се е натъквал на подобна забрана за достъп до светите храмове от страна на ктитори и миряни. Казва, и че няма друг такъв спор у нас между археолози и духовници за теренни проучвания. Смята, че същината на спора е точно в собствеността на терена, а случващото се е опит за индиректен натиск върху съда.

"Парадоксално е, че една институция, която трябва да се грижи за духовността, се интересува повече за материалното, а аз като учен се вълнувам повече от духовното", казва проф. Вачев. Той се безпокои, че едно висящо дело вероятно ще възпрепятства следващия археологически сезон на обекта.

„Във връзка с гореизложеното, бих желал да науча какво е Вашето становище по очертаните проблеми. Само обединените ни общи усилия биха спомогнали за проявленията на една все по-ярко изразена духовност, от която всички ние се нуждаем", завършва отвореното си писмо до Синода и до Негово Светейшество Даниил археологът.

Той се надява на аудиенция при патриарха, за да намери разбиране как църква и наука да работят съвместно за разкриване тайните на светинята.