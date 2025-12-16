ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипаният с амфетамини за над 33 хил. лв. в Карлово окончателно остава в ареста

Откритите у дилъра наркотици. Снимка: МВР

Апелативният съд в Пловдив потвърди определението на окръжните магистрати и остави за постоянно в ареста 33-годишния дилър, хванат с амфетамини в Карлово и Сопот. Наркотиците били на стойност 33 484 лева и с общо тегло 836,86 г.

На 6 декември т.г. при спецакция на полицията в колата му и в дома му открили много наркотици с цел разпространение. На адресите му в Карлово и Сопот униформените иззели множество забранени таблетки, две електронни везни и други доказателства.

Според апелативните магистрати в Пловдив има обосновано предположение 33-годишният мъж да е автор на извършеното престъпление, за което законът предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода и парична глоба от 5000 до 20 000 лева.

Определението е окончателно.

