КС допусна делото на президента срещу разширените правомощия на КЗК

Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на президента на Република България Румен Радев срещу ключови разпоредби от Закона за електронните съобщения, които разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за достъп до данни от електронно-комуникационния трафик.

Става дума за текстове, приети през 2025 г., които дават възможност на КЗК при разследване на картели и други нарушения на конкуренцията да изисква, използва и съхранява трафични данни от телекомуникационни оператори. Според държавния глава тези правила отварят врата за непропорционална и слабо контролирана намеса в личния живот на гражданите.

В искането си президентът посочва, че оспорените разпоредби могат да нарушат основни конституционни принципи – правовата държава, неприкосновеността на личния живот и тайната на кореспонденцията. Аргументът е, че законът допуска достъп до чувствителна информация без достатъчно ясни гаранции, без ясна легитимна цел от конституционен ранг и без ефективен контрол срещу злоупотреби.

Освен с Конституцията, според президента текстовете противоречат и на международни актове, по които България е страна, включително Европейската конвенция за правата на човека и Международния пакт за граждански и политически права.

След като провери допустимостта на искането, Конституционният съд прие, че то е внесено от надлежен орган, отнася се до действащ закон и отговаря на всички законови изисквания. Затова съдът реши делото да бъде разгледано по същество.

По казуса ще бъдат изслушани становища на редица институции, сред които Народното събрание, Министерският съвет, КЗК, Комисията за защита на личните данни и Комисията за регулиране на съобщенията. Поканени са и неправителствени организации, както и утвърдени конституционалисти и юристи от академичната и практическата общност, пише bTV.

Всички страни разполагат с 30-дневен срок да представят писмени становища и правни мнения, след което Конституционният съд ще пристъпи към същинското разглеждане на делото. Решението му ще бъде ключово за баланса между борбата с нелоялната конкуренция и защитата на основните права на гражданите.