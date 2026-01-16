"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство с Медицинския университет и Университета за национално и световно стопанство започна ремонт и модернизация на терен към студентски общежития блок 7, 8 и 9 в квартал „Студентски град“, финансиран след спечелен проект по Националния план за възстановяване и устойчивост; Стълб „Иновативна България“; Компонент 1: „Образование и умения“; Инвестиция 1 (С1.12): „Модернизация на образователната инфраструктура“; Дейност 4: „Изграждане на кампуси“.

Проектът предвижда ремонт и модернизация на пространство към студентски общежития 7, 8 и 9, които ще бъдат обособени в съвременен комплекс, съобразен с различните функционални изисквания на отделните пространства и дейности.

Проектът предвижда реконструкция на пешеходни алеи и изграждане на амфитеатър за лекции и други събития на открито, футболно игрище, комбинирана спортна площадка, включваща игрище за волейбол и баскетбол, тенис корт, площадка с фитнес уреди и други спортни дейности, зони за отдих.

Специално внимание ще бъде отделено на осигуряването на достъпна паркова среда и възможност за достъп на хора с увреждания до сградите, съоръженията и местата за отдих.

Обновеният кампус ще включва нови зелени и благоустроени пространства, съчетани със съвременните екологични и енергийно ефективни решения.

Енергоспестяващо парково осветление и мерки за повишаване на сигурността, сред които системи контрол на достъпа и за видеонаблюдение, ще гарантират спокойствието и безопасността на студентите.

Очакваното приключване на дейностите по проекта е май 2026 г.