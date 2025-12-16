ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

23 шофьори са дали положителен тест за алкохол, 10 - за наркотични вещества

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

В рамките на изминалия ден са установени общо 23 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, 8 са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 10 водачи, а един е отказал тестване, съобщиха от МВР. 

14 146 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16 583 водачи и пътници. Съставени са 4308 фиша и 567 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

Пътна полиция Снимка: Велислав Николов

