„Рехабилитация на път SHU-2186 (III – 7003) – Царев брод – Шумен – Коньовец“ е на стойност малко над 4,7 млн. лв. и се финансира по Инвестиционната програма за общински проекти

С реновирането на пътя Царев брод – Коньовец искахме да докажем, че не трябва да делим селата от града. Целта ни е постепенно да подобрим средата на живот и стандарта в малките населени места, каза кметът на община Шумен проф. Христо Христов при откриването на ремонтирания път за с. Коньовец.

Кметът посочи, че този път не е бил ремонтиран повече от 40 години и е от много голямо значение за жителите на селото. Инж. Митко Манев, гл. експерт „Пътна инфраструктура“ в Община Шумен, посочи, че стойността на обекта е 4 737 527 лв. с ДДС и е финансиран по Инвестиционната програма за общински проекти. Дължината е 5 километра и при ремонта са реконструирани три плочести водостока. Той включва две ленти за движение с широчина по три метра и банкети в двете посоки, широки по един метър. Обособени са две автобусни спирки. Поставена е хоризонтална и вертикална сигнализация на основното трасе и на селскостопанските отбивки.

Проектът се изпълнява под името „Рехабилитация на път SHU-2186 (III – 7003) – Царев брод – Шумен – Коньовец“ от км 0+220 до км 5+228.

На 18 юли 2025 г. беше открита строителната площадка, а срокът за изпълнение беше до 31 октомври, когато ремонтираният участък получи Акт Образец 15. Протокол образец 16 е издаден на 12 декември 2025 г., а от 15 декември 2025 г. пътят е с Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Техническият директор на фирмата изпълнител Асен Тодоров посочи, че това е един от най-добрите проекти, по които е работила фирмата. Подменена е изцяло пътната конструкция с 50 см вътрешно каменна настилка с подбрана зърнометрия и два пласта асфалтобетон, обясни още той и добави, че гаранционният срок на пътя е 3 години.

Семра Ибрямова, кмет на село Коньовец, изказа благодарности към кмета на Шумен и строителите за ремонта на пътя след толкова години и посочи, че част от политиката на кмета е равнопоставеност на малките населени места с града. Жител от селото предложи да се постави камера за скорост на кръстовището към селото.

Христо Драгозов изказа благодарност от името на Инициативния комитет за издигането на паметника княз Александър I Български за изграждането на пътя до резиденцията на княза в ДП „Кабиюк“. Припомняме, че паметникът беше открит на церемония на 30 август 2025 г. Драгозов предложи пътят да бъде наречен „Княжеският път“ по примера на т.нар. „Царски път“ към резиденция „Евксиноград“.

Кметът проф. Христо Христов добави, че проектът е реализиран съвместно общите усилия на жителите и кмета на Коньовец, ръководството на ДП „Кабиюк“ и на Инициативния комитет.

На въпрос за пътя между селата Мараш и Салманово проф. Христов отговори, че е един от приоритетните за общината и е от голямо значение за хората. Проектът се е забавил заради извършваните по закон проверки на Агенцията за обществени поръчки, обясни той и изрази надежда скоро да бъде избран изпълнител, за да се пристъпи към ремонта.

Припомняме, че през изминалите две години са инвестирани над 20 млн. лв. в подобряването на средата в малките населени места – за улици в различни населени места и за ремонт на пътищата до селата Лозево, Коньовец и Велино. През 2026 г. Община Шумен продължава с изпълнението на инфраструктурните проекти в селата от общината.

Пресцентър на Община Шумен

16 декември 2025 г.