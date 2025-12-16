Приключи производството на всички изтребители F-16 Block 70, поръчани от България

Lockheed Martin съобщи, че е завършила производството на всички изтребители F-16 Block 70, поръчани от България и Словакия.

На 15 декември 2025 г. компанията обяви, че е завършила производството на първите ескадрили F-16 Block 70 на България и Словакия. Самолетите са произведени в завода в Грийнвил, Южна Каролина, в рамките на програмата за чуждестранни военни продажби на САЩ.

Това слага край на производствената фаза на две дългосрочни програми за придобиване на нови способности, насочени към замяната на остарелите MiG-29 от съветската епоха и привеждането на въздушните сили на двете държави в съответствие със стандартите на НАТО. Това се случва в момент, когато войната в Украйна продължава да оказва натиск върху източния фланг на НАТО, а защитата на въздушното пространство над Централна и Югоизточна Европа остава критичен политически и военен приоритет.

От оперативна гледна точка тези системи позволяват на България и Словакия да разполагат с многофункционални изтребители, способни да изпълняват мисии за въздушно полицейско наблюдение, отбранителни противовъздушни и прецизни удари, използвайки широк спектър от аеро-въздушни и въздушно-наземни боеприпаси, отговарящи на стандартите на НАТО, като същевременно се интегрират в същата екосистема за данни и обучение като другите европейски оператори на F-16.

За България завършването на производството бележи конкретния резултат от два последователни договора, подписани през 2019 и 2022 г., за общо 16 самолета F-16 Block 70, придобити с цел да заменят все по-трудните за поддръжка MiG-29.

Забавянията, свързани с пандемията, и ограниченията в доставките отложиха първоначалните доставки, принуждавайки София да разчита на съюзнически подразделения, които да помогнат за покриването на задачите по въздушното полицейско наблюдение над българското въздушно пространство.

Новите изтребители имат за цел да обърнат тази ситуация, като позволят на българските въздушни сили постепенно да поемат отново пълната отговорност за задачите по бързо реагиране, като същевременно допринасят по-редовно за ротациите на НАТО за въздушно полицейско наблюдение над региона на Черно море.

От стратегическа гледна точка, пълните ескадрили Block 70 в България и Словакия укрепват позицията на НАТО по две чувствителни оси: басейна на Черно море и централноевропейския коридор, свързващ Балтийския регион с Балканите. Българските F-16 ще оперират заедно с гръцки, румънски и турски активи, за да осигурят югоизточното въздушно пространство на Алианса, в момент, когато руската активност над Черно море и около крайбрежните райони на Украйна остава повод за загриженост

Индустриалните и политическите измерения на програмата са също толкова значими. Заводът на Lockheed Martin в Грийнвил, който в момента е единствената активна производствена линия за F-16 в света, служи като място за окончателно сглобяване на тези самолети и осигурява над 1500 работни места, докато по-широката програма F-16 разчита на глобална верига за доставки от над 530 доставчици в 12 държави, включително европейски партньори като LOTN в Словакия и Avionams в България.

Тази структура включва и двете страни в по-широка трансатлантическа индустриална екосистема, която осигурява достъп до утвърдени програми за обучение, поддръжка и модернизация, споделени с повече от 700 F-16, които вече оперират в Европа. В момент, в който няколко европейски държави едновременно разглеждат програми за изтребители от пето поколение и бъдещи бойни самолети, Block 70 предлага прагматична опция за съюзниците, които търсят модерна, оперативно съвместима платформа с предвидима поддръжка през целия жизнен цикъл, като същевременно укрепва индустриалните връзки със САЩ и европейските доставчици на отбранителна техника.

Истинското изпитание за този важен момент няма да бъде официалното приключване на производството, а скоростта и дълбочината, с които България и Словакия успеят да интегрират своите Block 70 в ежедневното планиране, обучение и оперативна практика на НАТО. Системите за обучение трябва да подготвят достатъчно пилоти и техници, за да поддържат високи нива на готовност, националните въздушни бази трябва да адаптират инфраструктурата и процедурите към новите самолети и профили на мисиите, а политическите лидери ще трябва да решат доколко да ангажират въздушните си сили в регионални мисии, от рутинно въздушно полицейско наблюдение до потенциални разгръщания за реагиране при кризи по източните граници на НАТО.

Ако тези условия бъдат изпълнени, ескадрилите от F-16 Block 70 ще предоставят на двете страни нещо повече от просто заместител на техните MiG-29: те ще получат надеждна, свързана в мрежа въздушна мощ, по-силен глас в обсъжданията на Алианса относно въздушната и ракетната отбрана и осезаема роля в развиващата се архитектура на колективната отбрана, която преобразува европейската сигурност, пише БГНЕС.