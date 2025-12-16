„Морска администрация" задържа със заповед танкера „Кайрос"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Танкерът „Кайрос" е задържан със заповед на директора на Изпълнителна агенция „Морска админисрация" в Бургас кап. Живко Петров. Това посочиха за БТА от пресслужбата на Министерството на транспорта и съобщенията. Заповедта е издадена тази сутрин, добавиха от министерството.

Плавателният съд беше провлачен до определна точка в Бургаския залив вчера, след като бе блокиран в продължение на десет дни край Ахтопол.

„Кайрос" беше изоставен в български териториални води от турски влекач на 5 декември. Корабът е включен в списък със санкционирани кораби на Европейската комисия.