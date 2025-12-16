ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран не е съгласен Гроси да е генерален секретар н...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21923132 www.24chasa.bg

„Морска администрация" задържа със заповед танкера „Кайрос"

1620
Три влекача теглят танкера "Кайрос" Снимка: Орлин Цанев

Танкерът „Кайрос" е задържан със заповед на директора на Изпълнителна агенция „Морска админисрация" в Бургас кап. Живко Петров. Това посочиха за БТА от пресслужбата на Министерството на транспорта и съобщенията. Заповедта е издадена тази сутрин, добавиха от министерството. 

Плавателният съд беше провлачен до определна точка в Бургаския залив вчера, след като бе блокиран в продължение на десет дни край Ахтопол. 

„Кайрос" беше изоставен в български териториални води от турски влекач на 5 декември. Корабът е включен в списък със санкционирани кораби на Европейската комисия. 

Три влекача теглят танкера "Кайрос"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)