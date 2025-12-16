Деница Сачева: Твърдо сме решени да влезем в еврозоната с приет бюджет

Твърдо решени сме България да влезе в 2026 г. с приет бюджет - удължителен или този, който е редовен.

Това заяви пред БНР Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, като подчерта, че редовният бюджет за 2026 г. не е изтеглен и се намира в Деловодството на парламента, минал е през комисии и може да бъде подложен на първо гласуване, ако политическите партии се обединят около това на Председателски съвет, какъвто има още утре, сряда.

"Без никакъв бюджет още на 2 януари всеки ще усети хаоса. И тъй като виждаме, че нямаме срещу себе си градивна опозиция, а хора, които поведението и речникът им ги характеризира по-скоро като хулиганска групировка, ние се опитваме неистово да спасим доколкото е останал някакъв здрав разум и здрав смисъл", коментира тя.

По думите ѝ ГЕРБ са за това да бъде приет редовният бюджет, защото е по-добър от удължителния бюджет и е по-добър и за хората, и за общините и бизнеса:

"Но след като опозицията в един хор иска удължителен, ние сме готови и с удължителен. Зависи коя от версиите на бюджета ще получи по-голяма подкрепа. ... Колегите от ИТН също споделят позицията ни, че не можем без бюджет да влезем в еврозоната, и са готови да подкрепят както редовния, така и удължителния. БСП са твърдо за редовния бюджет и против удължителния. Нямам комуникация с ДПС-НН по темата за бюджета, но съм убедена, че биха взели решение, което да е разумно и да получава максимална политическа подкрепа".

Да направим управленската коалиция беше по-трудно решение, отколкото това да подадем оставка, изтъкна Сачева.

По Изборния кодекс ще се работи през януари, смята тя и уточни, че ГЕРБ са скептични по отношение на това, че промени трябва да се правят непосредствено преди изборите.

"Това изобщо не е най-важната тема пред обществото в този момент. ... Непрекъснато занимаваме обществото с теми, които сякаш по-важни са за политиците".

За ГЕРБ няма значение кога ще бъдат извънредните избори, категорична беше тя.

Според нея партия ГЕРБ няма нужда от промяна на лидера, защото имат "добра амалгама от добър лидер и добър екип".

Не се страхуваме от нито един лидер, който би дошъл на партийния терен, каза още тя и добави:

"ГЕРБ стъпва здраво на земята и няма как да се страхува от някой, който основно лети в облаците".

Сачева подчерта, че институциите, отговорни за контрола на цените при влизането в еврозоната, ще продължат да работят, независимо че правителството е в оставка.