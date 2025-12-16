Институции на спешна среща заради линия за пълнене на снаряди, мини и гранати в Хотница

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева свика спешна работна среща с представители на компетентни институции по повод опасения на граждани за опасно производство на боеприпаси в с.Хотница.

Съвещанието се проведе на основание запитване от Великотърновски общински съвет до Областна администрация, относно инвестиционно намерение на „Булармас" ЕООД за технологични дейности при автоматична линия за вакуумно пълнене на артилерийски снаряди, противотанкови мини и гранати с лят тротил (ТНТ)" в производствени помещения в с.Хотница, посочват от пресцентъра на областната управа.

На срещата, председателствана от Юлия Ликоманова-Мутафчиева, се отзоваха представители на РЗИ, НВУ, ОДМВР, РДПБЗН, РИОСВ.

На същата бяха обсъдени становищата на ведомствата по отношение на инвестиционните намерения и опазване на околната среда и здравето на жителите на с. Хотница.

„Поискали сме от фирмата инвеститор в 14-дневен срок да подготви уведомление за извършване на ОВОС, оценка на всяка евентуална аварийна ситуация и др. Когато постъпят тези документи в РИОСВ ще ги предоставим на всички компетентни институции за становища", съобщиха от екоинспекцията.

Представителите на РИОСВ увериха, че всички документи са публично достояние, а кметът на с.Хотница има ангажимент да информира местното население за инвестицията и дейността на производствената база.

„Ако междувременно постъпят сигнали, жалби, подписки от граждани, те също се разглеждат и се вземат под внимание. Базата в с.Хотница функционира от 2021 г. за пълнене на патрони. Новопостъпилата информация е за допълнителна линия със сфера на дейност пълнене на снаряди. Това, което е изградено преди години, отговаря на законовите изисквания. Промяната на рисковия потенциал зависи от количеството на съхраняваните вещества. Заявените количества не превишават нормите. Тротилът не трябва да превишава 10 тона на площадката. Когато получим документите за новото производство, ще се произнесем. Възможно е да се наложи да се изиска и допълнителна информация. При отрицателно становище на институциите, РЗИ и кметът на населеното място ще имат решаващо заключение относно допустимостта за реализиране на инвестиционното намерение ", казаха от РИОСВ.

От РДПБЗН подчертаха, че площадката е обезопасена и има достъп до всички обекти, налични са съоръжения за пожарогасене.

По време на срещата стана ясно, че специалисти от Българска фондация „Биоразнообразие" ще се произнесат дали базата е в досег със защитени природни територии.

От ръководството на РЗИ допълниха, че тепърва започва процедурата по преценка на риска и предупредиха, че проучването е продължително и може да отнеме няколко месеца.

Областният управител разпореди до 17 декември всички институции да представят писмени становища по казуса.

"Искам да уверя гражданите и местните власти, че по казуса са предприети мерки, изготвят се щателни анализи относно бъдещото производство и няма да бъде допуснато то да застраши здравето и живота на хората от региона", категорична е Юлия Ликоманова-Мутафчиева.

Междувременно в Хотница и съседните села вече върви подписка срещу взривоопасното производство.