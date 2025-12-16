Елена Петрова и Ники Кънчев четоха за майстор Колю Фичето на деца в Търново

Вдъхновяваща приказка за възрожденския майстор Колю Фичето, който градил с ум и сърце за България, четоха в търновска детска градина актрисата Елена Петрова и журналистът Ники Кънчев. Това е първата от 12 книжки за деца, посветени на известни личности, които започна да издава Фондация „Миролюбие". Те са част от кампанията "Mini Hero" под надслов „А ти кого вдъхнови днес?".

„Целта ни е да повдигнем самочувствието на децата. Вярваме, че най-силният инструмент е градивният, добрият пример. Нашата мисия е да изведем на преден план тези леко пренебрегвани личности, като Джон Атанасов, Асен Йорданов, Петър Петров, изобретил електронния часовник. За автор избрахме Мариана Пеевска. Целта е тези книги да достигнат до всяко дете, да ги прочетат и родителите им, защото благоприятната семейна среда е основа за развитието на децата", обясни Даниел Маринов – председател на УС на Фондация „Миролюбие".

Първата книжка е със заглавие „Ние, децата на майсторите!" и е посветена на изтъкнатия строител Колю Фичето. Специално за представянето й във В. Търново бяха неговият наследник Константин Фичев, както и актрисата Елена Петрова и тв водещият Ники Кънчев, които са застанали зад каузата.

„Книжката е много достъпна, децата възприеха и запомниха всичко. Фондация „Миролюбие" си е поставила за цел да ни припомни за знакови хора, Колю Фичето е един от моите вдъхновители. Скоро в "Стани богат" ще има въпрос, свързан с неговата двойна кобилица", каза Ники Кънчев.

„Децата са огромно огледало, а към тях трябва да градим мостове, за да могат тези деца да градят бъдещето. Ние участваме в много кампании, които да посеят в децата семенцето на самочувствието и знанието. Това са малките светлинки, които те ще предават нататък", каза актрисата Елена Петрова.

Константин Фичев, който е шесто поколение наследник на великия майстор, призна, че във Велико Търново и Дряново се чувства по различен начин. „Радвам се, че първата книга е за моя дядо Колю и вярвам, че най-добрата инвестиция е в тези, които идват след нас", каза той.

Вече са закупени първите 100 книжки, които Сдружение „Захари Стоянов" ще дари на децата от българската общност в Албания. Там живеят над 200 000 наши сънародници. Книгата може да бъде закупена от сайта на Фондация „Миролюбие", засега е в тираж 2000 бройки, но ще има и втори тираж.

Намеренията са на всеки 3-4 месеца да излиза поредната от 12-те книжки. Втората ще се появи напролет и е за Асен Йорданов – вдъхновил първия човек, стъпил на Луната Нил Армстронг. Следващите книги ще са посветени на Джон Атанасов, на Петър Петров, изобретил първия електронен часовник. А една от тях пък ще бъде посветена на българската каба гайда, издаде авторката Мариана Пеевска.