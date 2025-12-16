Цялото ръководство на БСП без Зафиров подава оставка

На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново Изпълнително бюро

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, но без председателя Атанас Зафиров. На 10 януари ще има пленум на партията, на който ще бъде избрано ново ръководство, съобщават от пресцентъра на партията.

Изпълнителното бюро се състои от 25 членове. Зам.-председатели са Иван Tаков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов.

Членовете на ръководството на левицата взеха решението за оставка като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства, пише в прессъобщението на БСП.

