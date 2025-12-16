Наркобосът Стъкларя остава за постоянно в ареста

Наркобосът Росен Кръстев - Стъкларя остава за постоянно в ареста. Това реши Ловешкият окръжен съд след почти 6-часово заседание във вторник, по време на което бяха изслушани СРС-та, уличаващи го в незаконни действия. Това наложи мярката за неотклонение да се гледа при закрити врати.

Кръстев е сочен за лидер на банда от седмина обвиняеми, сред които е началникът на 5-то РУ в София Пламен Максимов и двама полицаи, за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч. "Великолепната седморка" е извършвала престъпната си дейност година и половина, съобщиха от прокуратурата.

Стъкларят се яви с двама защитници – Юлиян Станков от Софийската адвокатска колегия и Георги Петров. В негова подкрепа присъстваше и съпругата му Радостина.

Съдия Йовка Казанджиева обяви решението, от което стана ясно, че Росен Кръстев е привлечен като обвиняем на 13 декември за това, че е ръководел сам и съвместно с друго лице организирана престъпна група. Според съда налице е реална опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление, затова наложената му мярка за неотклонение е задържане под стража. Тя може да бъде протестирана и обжалвана в тридневен срок пред Апелативен съд – Велико Търново.

Извън съдебната зала прокурор Вълков каза, че част от задържаните освен за участие в организирана престъпна група, имат обвинения и за други престъпления. Предстои повдигане на обвинение на още едно лице, което към момента се укрива. Според него лицето вече би трябвало да е обявено за общодържавно издирване.