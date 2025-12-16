ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Би Би Си: Деца с рак са измамени с милиони, събран...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21923597 www.24chasa.bg

Завършиха улични ремонти в 22 населени места в община Пазарджик

Диана Варникова

1424

Община Пазарджик приключи планираните пътни ремонти за текущата година. Подобрената инфраструктура обхващаща общо 22 населени места от територията на общината, а в рамките на изпълнението бяха положени над 35 000 кв. м нов асфалт, поставяне на бордюри, изграждане на тротоари, както и полагане на дренажни съоръжения и възстановяване на компрометирана улична настилка. Това съобщи кметът на общината Петър Куленски.

В селата Паталеница, Драгор, Дебръщица, Хаджиево, Черногорово, Пищигово, Синитово, Мокрище, Братаница, Мало Конаре, Говедаре, Алеко Константиново, Добровница, Юнаците, Величково, Ивайло, Огняново и Главиница бяха изпълнени дейности по асфалтиране и чакълиране на приоритетни улици и пътни участъци.

Една от ремонтираните улици в населените места в община Пазарджик
Една от ремонтираните улици в населените места в община Пазарджик

В село Главиница беше изграден нов тротоар по ул. „2-ра", значително подобрявайки безопасността и достъпа за пешеходци.

В село Мирянци беше извършено изграждане на дренажни съоръжения и утаителни шахти, както и възстановяване на уличната настилка по ул. „1-ва" и в участъка от ул. „5-та" до ул. „16-та". Проведените ремонти укрепват отводнителната система и осигуряват трайно подобрение на пътната инфраструктура.

Паралелно с това в град Пазарджик беше положен нов асфалт по участък от ул. „Петко Д. Петков" между ул. „Места" и ул. „Портокал", както и по локалното платно на ул. „Мильо Войвода". В квартал „Изток" беше обновена част от ул. „Спартак", където бяха поставени нови бордюри, както и последващо полагане на чакъл и асфалтиране.

Допълнителни ремонтни работи бяха осъществени и по кметствата в селата Росен и Црънча, както и по пътната отсечка Динката – Драгор – Юнаците.

Община Пазарджик продължава последователно да инвестира в поддръжката и модернизацията на пътната инфраструктура, с цел осигуряване на безопасни условия за движение и по-добро качество на живот за жителите на региона, ковентира Куленски.

Една от ремонтираните улици в населените места в община Пазарджик

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте как теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив (Видео, снимки)