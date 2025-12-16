Включиха 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" след подмяна на дефектирало устройство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" бе включен в електроенергийната система на страната в 10.54 часа на 16 декември след подмяна на дефектирало предпазно устройство. Това съобщиха на сайта на АЕЦ "Козлодуй".

Вчера блокът бе спрян превантивно след установена необходимост от подмяна на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Необходимите ремонтни дейности са извършени в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и ремонт и са направени предвидените проверки.

Съгласно изискванията на технологичния регламент мощността на шести блок ще бъде повишавана поетапно.

Пети блок работи по график.