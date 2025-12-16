ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите права на Радев да назначава шефовете на ДАР, ДАНС и ДАТО

Конституционният съд СНИМКА: Архив

Конституционният съд допусна за разглеждане три конституционни дела, образувани въз основа на исканията от група народни представители от 51-вото Народно събрание, за противоконституционност на законовите изменения, които предвиждат председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Държавна агенция „Технически операции“ и на Държавна агенция „Разузнаване“ да се избират с решение на Народното събрание по предложение на Министерския съвет и се увеличава броят на заместник-председателите от двама на трима. Изменя се досегашният ред председателите на тези агенции да се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Това се посочва в съобщение на сайта на Конституционния съд.

В заседанието са участвали 12 съдии и определенията са приети единодушно, пише БТА. 

Парламентът прие председателите на ДАР и на ДАТО да се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Такова решение бе прието и за председателя на ДАНС. След това обаче президентът наложи вето на промените, което бе отхвърлено от мнозинството в Народното събрание. Междувременно в края на октомври и началото на ноември месец депутати от „Възраждане" внесоха жалба в Конституционния съд за обявяване на приетите промени за противоконституционни.

 

