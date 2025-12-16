Втори опит за сваляне на председателя на ОбС в Асеновград, този път има нужните гласове

Гласуването може да доведе до ново мнозинство в местния парламент

Втори опит за свалянето на председателя на Общинския съвет на Асеновград Иван Иванов ще бъде направен утре, когато на сесията ще се гласува предложение за предсрочно прекратяване на правомощията му. Този път то е подписано от 18 съветници и ако никой от тях не отсъства от заседанието или не промени мнението си, гласуването трябва да е успешно, защото необходимото мнозинство е 17 гласа.

На 29 октомври беше обсъждано същото предложение, внесено тогава от 11 съветници, и то не събра достатъчно гласове. Мотивите сега са сходни - липса на прозрачност и добра комуникация и включване на точки в дневния ред в последния момент.

Иван Иванов е част от групата на БДС "Радикали". Искащите оставката му съветници са от БСП, ПП-ДБ, АПС, "Български възход", в чиято група е бившият кмет Светозар Шуманов, този път зад идеята застава и Георги Самаров от "Възраждане".

Ако правомощията на Иванов бъдат прекратени, това може да доведе до ново мнозинство в местния парламент. Зад кмета Христо Грудев от началото на мандата традиционно стояха групите на ГЕРБ, БДС "Радикали" и АПС. Сега петима от 6-членната група на АПС искат да свалят съветник №1.