"Възраждане": А какво правим с район "Чужбина" на следващите избори?

Какво се случва с район "Чужбина" на следващите избори? Това попита лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов на прага на поредните парламентарни избори.

Депутатите въведоха район "Чужбина" при едни от последните поправки на Изборния кодекс, но не се споразумяха как да функционира, затова и не разписаха никакви правила. По закон обаче той действа от 1 януари. Затова на следващите избори би трябвало да има такъв или дапутатите да го отложат при поправяне на закона.

Пред bTV Костадинов обясни за какви поправки в Изборния кодекс ще настоява "Възраждане": Първо, да се възстанови изключително и само машинното гласуване, тъй като с хартиените бюлетини ставаха манипулации. Второ, имаме сериозен проблем - по последните поправки на ИТН и ПП-ДБ беше създаден район "Чужбина", той вече трябваше да бъде конфигуриран, но никой още не може да каже какви ще бъдат неговите граници. Може да се окаже, че в този район, ако вземем всички хора навън, по справка на ГРАО те са 2-3 млн. души. Този район чужбина няма как да функционира на следващите избори, той трябва да бъде премахнат. Трето, машината не трябва да брои - видяхме за ала бала, трябва да излиза справка, на която да се види колко души са гласували, но после човек да брои, за да има взаимен контрол.

Той определи правителството като "престъпно", защото са превърнали корупцията в "политическа мода" и са вкарали България в еврозоната с неверни данни според него данни - той не вярва на данните на Националния статистически институт. Управляващите видял като изплашени от протестите, видял страха в очите им.