Седем се състезават за европейски прокурор, сред тях заместничка на Гешев и вечен кандидат (Обзор)

Мандатът на Теодора Георгиева, която от месеци е отстранена заради проверка, изтича в края на юли

Окончателното назначаване се прави от Съвета на ЕС

Седем са кандидатите за български европейски прокурор, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Мандатът на настоящия - Теодора Георгиева, изтича на 29 юли 2026 г. Тя обаче е временно отстранена заради започнала срещу нея проверка, която не е ясно кога ще приключи. Българският европейски прокурор е базиран в Люксембург, където е централният офис на институцията, която се оглавява от Лаура Кьовеши. Тя пък наскоро беше у нас за откриването на новата сграда на Европейската прокуратура в София.

Трима от кандидатите за позицията в момента са делегирани европейски прокурори - Димитър Беличев, който е ръководител на офиса в София, Светлана Шопова и Михаела Райдовска. Останалите са Ивайло Илиев, който е помощник на нашия представител в Евроюст, зам.-шефът на Софийската районна прокуратура Пламен Петков, бившата заместничка на Иван Гешев Десислава Пиронева и вечният кандидат - следователят Бойко Атанасов.

Пиронева и Светлана Шопова бяха кандидатки за европейски прокурор и през 2020 г. заедно с Теодора Георгиева, но тогава първата се отказа сама, а Шопова беше класирана на втора позиция.

Процедурата за подбор на български европейски прокурор беше обявена през ноември, а документи се подаваха до 12 декември. Тя преминава на два етапа -

първо предстои проверка за допустимост на кандидатите,

а след това изслушване на допуснатите. Комисията по подбора ще реши кои ще допусне до участие в изслушването, което е в четвъртък. Тя е седемчленна и неин председател е заместник-министърът на правосъдието Стоян Лазаров. Останалите членове са Вероника Имова и Цветинка Пашкунова от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, Калина Чапкънова и Гергана Мутафова от Прокурорската колегия, главният секретар на правосъдното министерство Венера Милова и проф. Георги Митов от Софийския университет.

Според регламента комисията предлага три кандидатури, подредени по азбучен ред. С доклад на министъра на правосъдието номинациите се внасят за одобрение от Министерския съвет, след което се изпращат в съответните институции в ЕС. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС с шестгодишен мандат.

Най-познатото име сред кандидатите е това на Десислава Пиронева, която беше зам. главен прокурор по времето на Иван Гешев.

Тя е магистрат от над 20 години,

а преди това е била дознател. Работила е като обвинител в Софийската градска прокуратура. След предсрочното прекратяване на мандата на Иван Гешев за и.ф. главен прокурор беше определен Борислав Сарафов. По негово предложение през юни 2023 г. бяха освободени всички заместници на Гешев. Тогава Пиронева беше назначена за прокурор във Върховната административна прокуратура, а след закриването ѝ във ВКП.

Вторият кандидат Димитър Беличев е бил младши прокурор в РП -Хасково, а от 2013 до 2015 г. е редови обвинител там. След това се мести в районната прокуратура в Пловдив, а от края на 2017 г. е обвинител в окръжната прокуратура в Пловдив. От юни 2019 до 2021 г. е командирован като национален експерт в ОЛАФ. Беличев е делегиран прокурор от 2021 г.

Ивайло Илиев пък е бил главен разследващ полицай. През 2010 г. започва като младши прокурор в Кюстендил, а от 2016 до 2021 г. е районен прокурор в града. През март 2021 г. е повишен в окръжната прокуратура в Кюстендил.

Той беше избран за европейски делегиран прокурор

и встъпи на 1 февруари 2022 г. Впоследствие кандидатства за помощник на националния член в Националното бюро на България в Евроюст и беше назначен на тази позиция. От 1 май 2023 г. беше командирован в Хага. През май тази година по искане на Борислав Сарафов Висшият съдебен съвет промени мястото на работа на Ивайло Илиев от Хага в Кюстендил. Сарафов е изтъкнал, че според европейския регламент на Евроюст всяка държава членка има възможност да промени местоработата на заместника или на помощника на националния член. За да поиска такава промяна, и.ф. главен прокурор се е мотивирал с разходите за издръжка, които се покриват от бюджета на прокуратурата и които през последните три години значително били нараснали, като тези за помощника били повече, отколкото за националния член в Евроюст.

Светлана Шопова беше избрана за делегиран прокурор още при първата процедура през 2021 г., като получи най-много гласове.

Михаела Райдовска е обвинител от 2009 г., когато започва работа в районната прокуратура в Благоевград, а година по-късно – вече в Софийската районна прокуратура.

През 2017 г. е повишена в СГП

и три години е неин зам.-шеф, като през 2023 г. участва в процедурата за избор на делегирани европрокурори и беше одобрена за тази позиция.

Пламен Петков е зам.-шеф на СРП. От 2006 е обвинител - първо в Софийската районна прокуратура, а от октомври 2018 г. е шеф на РП -Сливница. След това се върна на работа в СРП.

Последният кандидат е следователят Бойко Атанасов. През годините той се кандидатира за най-различни позиции. Искаше да става шеф на Софийската районна прокуратура, на Софийската градска прокуратура, на Специализираната прокуратура и на Апелативната спецпрокуратура. Два пъти кандидатства за европейски делегиран прокурор, беше независим кандидат за депутат, беше и кандидат за член на ВСС. Преди няколко месеца се кандидатира за градски прокурор на София, а сега и за български европрокурор. До момента не е бил избиран на нито една от тези позиции.

