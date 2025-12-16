БСП ще иска от президента утре бързи избори

Утре по време на консултациите при президента Румен Радев БСП ще настоява за бързи избори без значение дали навън ще има "виелици и урагани". Това обяви Калоян Паргов - член на изпълнителното бюро на левицата, което днес подаде оставка. Думите му за метеорологичните условия са препратка към желанието на ПП-ДБ, изразено през уикенда, вотът да е в момент, когато навън вече няма да има "преспи", а дните ще са дълги, за да е по-висока избирателната активност.

Паргов определи подадената оставка като "акт на колективна отговорност". Най-важно за партията и държавата е успокояване на емоциите, за да може партията да бъде преведена през тези трудни месеци, които предстоят. И най-вече организацията на предстоящите предсрочни парламентарни избори, обясни той.

Въпросът с оставката на лидерът на БСП Атанас Зафиров е бил обсъден обсъден, но такава не е била гласувана, тъй като той е избран от конгреса на партията, а изпълнителното бюро - от националния съвет. Вече е насрочено заседание на пленума за 10 януари, до тогава социалистите ще използват дните, за да говорят с членовете на партията. Това ще е основното занимание и на председателя Атанас Зафиров.

Грешката на цялото ръководктво е липсата на активна комуникация със структурите, защото в тези времена трябва да си неизменно до хората, за да можеш да им обясниш всяка ситуация и решение. Иначе хората го правят сами за себе си и понякога доста погрешно с цялата пропаганда в социалните мрежи и медии. Това е лидерска грешка и грешка на ръководството, не само на един човек, коментира Паргов пред БНТ.

Това е най-малкото - оставката, като цена на плащане. никой не е сраснат с постовте, никой не се е родил на тях. Имаме нужда от спешен разговор, той не минава само на национален съвет, а и по места, трябва да се кажат неща, които досега бяха спестени заради т.нар благоприличие на партията, отговори той дали тези оставки са цената на участието на БСП в правителство с ГЕРБ.

Проблемът дойде от парламента, не от правителството, каза още той, но не поясни какво точно има предвид.

Сделка с никого не е имало, имало е споразумение за съвместно управление и търсене на подкрепа в един доста раздробен парламент. Самите ПП-ДБ се включваха в доста решения - днес с ГЕРБ те гласуваха за удължаването на бюджета, а БСП беше за редовен бюджет във втория му вариант.