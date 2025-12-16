Иван Костов: Смяната на лицата не променя системата, трябва ясна цел

Смяната на лицата не променя системата, тя се променя само с ясна, проверима институционална цел: днес това е независима съдебна власт.

Това каза бившият премиер Иван Костов, който се включи в беседата "Силата на гражданското действие", организирана от Студентски дипломатически клуб и клуб "Политики" към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Бившият премиер бе посрещнат с аплодисменти в препълнената аула на Софийския университет. По време на беседата той разказа за големите протести в най-новата история на България.

"Изборите не могат да отстранят мафията от власт, особено от добрите им позиции в съдебната власт. В момента има 2 основни сили: на управляващата коалиция, която обаче бързо се обезсилва и вероятно ще се разпадне при изборите, и опозицията, която също ще загуби тази си роля", каза още Костов. Според него има и трета сила- високоорганизираната престъпност, която оказва влияние върху партиите и институциите.

"Това задкулисие ще остане във властта и по време на служебното правителство, а и след това, ако няма съгласие между политиците да бъде окончателно премахнато", обясни той.

"Кадровите смени не са алтернатива, това е опитвано много пъти и резултата е по-черен. Не е и смяната на лицата, като Пеевски и Борисов, защото след тях ще се наложи някое друго лице. Алтернатива е реформата на съдебната власт, на задкулисието", категоричен бе бившият премиер.

"От всички форми на гражданско действие, само националния протест може да промени политическото устройство. Той е крайна мярка, когато гражданите не могат да повлияят по друг начин на политиката- оспорват властта", каза Костов.

Той обясни, че най-важни за протестите са непримиримо противоречие между реалностите на статуквото и собствените възгледи на протестиращите, наличието на воля и масовостта на включилите се. Освен това протестите могат да имат не само успешни резултати. Иван Костов се включи в беседата "Силата на гражданското действие", организирана от студентски клубове от СУ "Св. Климент Охридски" СНИМКА: Георги Палейков

Според Костов протестите могат да се определят по 2 начина: отхвърлящ, който задава въпросите какво не е наред, кой носи отговорност и защо ситуацията е неприемлива, както и градивен, който дава алтернатива и изход от ситуацията.

"Отхвърлящият протест отваря политическото пространство, но ако не стане активен, се получава политически вакуум, който позволява на статуквото да възстанови силата и влиянието си", обясни бившият премиер.

Като пример за отхвърлящи протести пък даде тези през 2013 и 2020 г., които "не постигнаха нищо трайно срещу мафиотизацията и корупцията".

"След това започна бързо възстановяване на статуквото, то дори овладя БСП и ИТН, които по времето на протестите бяха яростно срещу него. В рамките на 5 години и няколко предсрочни избора, ГЕРБ и ДПС-Ново начало възстановиха пълния си контрол върху властта. Мафията и корупцията станаха по-безочливи и по-силни. Това е парадокс на протестната мобилизация. Статуквото е способно временно да отстъпи, за да се върне по-консолидирано. Това се случва, когато няма формирана алтернатива", обясни бившият премиер.

Според него при протестите срещу кабинета "Борисов 3" през 2020 г. имало голяма морална енергия, но не и проект за реформа, а новосформираните партии ИТН и "Продължаваме промяната" нямали капацитета и компетентността да отстранят статуквото.

"Само градивния протест може да направи активна промяна, защото може да накара властите и партиите да я постигнат. Може да постигне целта си само с висока мобилизация и организация", каза още той.

Като пример за градивни протести Костов даде тези от 1997 г., когато правителството на БСП подава оставка след т.нар. Виденова зима.