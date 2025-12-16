Търси се кой да вложи 1 млрд. евро в “Топлофикация” на концесия или с публично-частно партньорство (Обзор)

Терзиев настоява анализът да се възложи на Световната банка, а заедно с държавата да се работи за намаляване на дълга на дружеството, което топли 70% от домакинствата в столицата

Столичният общински съвет да разгледа още през януари доклад, с който да се възложи на Световната банка и на Международната финансова корпорация да направят пълен анализ на състоянието на “Топлофикация София”. Това иска кметът Васил Терзиев, след като влизането на точката в дневния ред на последното за годината заседание на съветниците този четвъртък бе отложено.

“Знаете, че там има

много проблеми - и с качеството на услугата,

и с дълговете. Всеки момент, в който не правим нищо, само задълбочава проблемите. Ако се прави само оценка на техническото състояние, то няма да ни даде нищо. Нашата цел е да имаме пълна картина, за да знаем как това дружество трябва да бъде съживено, защото то отговаря за топлоподаването на 70% от домакинствата”, заяви Терзиев.

Предложението му е да се анализират и техническото състояние на софийското парно, и финансовото, и регулаторната рамка.

Да се работи заедно с държавата, за да се намери решение за дълга, призовава още кметът. И обясни, че работещите варианти са “дали под формата на публично-частно партньорство или друга”, за да се намерят тези огромни инвестиции за дружеството.

Над 1 млрд. евро за рехабилитация на мрежата и инвестиции в когенерационни мощности са нужни на “Топлофикация София”, обяви кметът. А

задълженията също са над 1 млрд. евро

и трябва да бъдат преструктурирани.

“Няма нищо вярно в твърденията, че Терзиев ще хариже “Топлофикация” на безценица. Аз не съм феодал. Това е решение на СОС. Първо търсим цялостната картина, за да може след това да вземем информирано решение за следващата стъпка. Казвал съм моето мнение - концесия. Проблемите на дружеството са проблеми на целия град и на държавата. Не се предлага скрита приватизация, държа

да остане общинско дружество

Темата за смяна на собствеността в частни ръце не е приемлива и аз съм против”, подчерта Терзиев. Не е добро според него и решението дружеството да се върне на държавата.

Ако през януари докладът му бъде приет от СОС, изготвянето на анализа ще отнеме 8-9 месеца.

“Без технически одит това няма да е концесия, а басня”, атакува кмета общинският съветник от “Спаси София” Андрей Зографски. А лидерът на партията Борис Бонев напомни, че СС са внесли доклад за изготвяне на фактически технически одит на “Топлофикация” още през април. И без такъв няма как да се търсят решения за оздравяване на дружеството, външни анализи нямало да помогнат. “Привличането на Световната банка като посредник не може да замести отговорността на местната власт и не гарантира защита на обществения интерес”, заяви още Бонев. Външният консултант няма да плати сметките за парно на софиянци, а посредници търси този, който не иска да носи отговорност, заяви още той по адрес на Терзиев.

И по друг доклад на кмета се чака развръзка - той се надява този четвъртък общинският съвет да подкрепи идеята му за

административна реформа, която внася за 3-и път

Сега е приложил и анализ как в още шест общини е уредено по подобен начин. Той иска да остави на главния архитект само да ръководи НАГ, като числеността на служителите му се намалява, и да назначи ресорен зам.-кмет, който да поеме дългосрочното планиране и развитие на града - проблемът с презастрояванането, нов общ устройствен план, цялостни ПУП-ове.

Заради бойкот на този замисъл от страна на главната архитектка Богдана Панайотова Терзиев ѝ поиска оставката, но тя отказа да я подаде и все още е в болнични. Кметът увери, че не търси решение на проблема с Панайотова, а на това “да няма един всесилен главен архитект и НАГ да действа като автономна единица”.

Ако съветниците отново отхвърлят предложението му, Терзиев ще го внесе за четвърти път, но вероятно без промените в НАГ, а само за тези, по които има съгласие - зам.-кмет по сигурността, разделяне на направлението по култура и образование на две и др.