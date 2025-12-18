Конете - героите на МВР

Полицаите обидени на слух, че продадените им на търг другари ще станат на луканка. Пенсионираните коне ще бъдат използвани за хипотерапия

С тях намират изчезнали деца в паркове, предотвратяват престъпления. Особено ефективни са на границата, където задържат десетки бежанци

На футболни мачове хвърлят бутилки и бомбички по тях, но разцепват тълпата при сблъсък

Те са герои. Техни приятели. Грижат се един за друг. Пазят се взаимно. От пиратки, камъни, счупени бутилки, пияни, дрогирани, вандали. На масови мероприятия са обучени да не трепват, а при нужда да разпръскват тълпата, но без да наранят никого. На границата са особено ефективни в намирането на бежанци, а в големите паркове в София се грижат за реда. Намират изчезнали деца, връщат откраднати вещи, ловят крадци, престъпници, обявени за национално издирване.

Това са конете герои на СДВР, които работят заедно с полицаите. Съвсем наскоро, на 1 декември,

11 коня от ескадрона бяха продадени на търг,

защото бяха навършили 20 г. и бяха пенсионирани. Това обаче породи голям скандал, тъй като организация за защита на животните попита дали е хуманно тези служители на реда да бъдат продавани като вещи и дали търгът изобщо е най-доброто за тях. И повдигнаха остро въпроса защо един такъв кон не може да бъде осиновен, предвид че в други европейски страни това е разрешено. Пусна се сигнал дори до Брюксел, а Европейската комисия ще провери дали всичко у нас е документирано и законно.

Затова екипът ни посети една от базите на МВР, където се отглеждат и тренират конете, за да видим в какви условия живеят животните.

Част от конете в ескадрона на Конната полиция на МВР. Снимка: Румяна Тонева

“Това са наши другари. Не ни е лесно да се разделим с тях – посочва пред “24 часа – 168 истории” Светлана Търнева, инструктор, която от 25 г. е в Конната полиция. - Ако ги оставим тук, ги обричаме на половин дажба на ден, защото се отпускат пари за толкова коне, колкото трябва да работят. В чужбина не знам как е, но в България конете не могат да останат тук. Нямаме ресурс. А е тежко да ги изкарваме на работа, като виждаме, че те вече не могат да издържат.

Беше ми много обидно, че ни нарекоха касапи, убийци,

жестоки. Общественото мнение някак си се настрои, че ние тук използваме тези коне и ги хвърляме като ненужна вещ. Но това не е така.”

Светлана Търнева е инструктор в Конната полиция на СДВР, където е от 25 г. Снимка: Румяна Тонева

Издръжката на един кон там струва 600 лв. на месец. Но пансионът в една конна база в Божурище или на друго място в София е над 1400 лв.

Конете заедно с ездачите си по време на тренировка. Снимка: Румяна Тонева

Старши инспектор Краснодар Кънчев допълва, че няма как тези животни да са ненужни вещи за тях, предвид че всеки полицай отговаря за коня си и се грижи за него. “Къпем го и му мием краката след всяка тренировка – отбелязва той. – Боледуваме заедно с тях, когато са болни. Няма как просто да ги изхвърлим някъде. Наскоро имаше болен кон. Младите ни колеги оставаха денонощно. Сами се бяха разпределили на смени, без ние да сме го наредили.”

Старши инспектор Краснодар Кънчев Снимка: Румяна Тонева

Всъщност търгът се налага, защото конете са остарели и не могат да извършват задълженията си. Обикновено се продават, когато навършат 20 г. или когато имат изключително тежка травма, която не позволява натоварване.

На 1 декември бяха продадени 11 коня, като в ескадрона остават още 21. Част от пенсионираните коне всъщност отиват в конна база, където ще помагат на деца с различни заболявания и ще бъдат използвани за хипотерапия. “Проучваме всеки кандидат и почти всичките бяха с конни бази – подчертава старши инспектор Кънчев. – Хората, които ги взимат за болни деца, искат от нашите коне, защото те са обучени, кротки и спокойни. Не се плашат и може да пуснеш едно дете само да язди и да се радва. Нашите коне са с чипове и паспорти. Ние сме регистриран животновъден обект с лечебница. Имаме ветеринар и всички ваксини, които са необходими в България, са направени. А на търга дойде един природозащитник, който не знаеше, че ще си купува кон, и когато разбра, се хвана за главата и се чудеше какво да прави, нямаше къде да го гледа. Имаше и жена от Русе, която я разобличихме, че иска да ги вземе за приют за кучета, където конете да станат храна за кучетата.

А представете си, ако не се продаваха, а се осиновяваха

Тогава наистина щеше да стои рискът, като ги вземат без пари, да отидат за колбаси и наденица, както сега имаше изказвания. А хората трябва да са много глупави да дадат толкова пари и да ги направят на суджук. Не мисля, че някой би го направил.”

“Конете в нашата база са извадени от хранителната верига. Те не подлежат за направата на салами или колбаси. Това беше удар по престижа на МВР”, категоричен е Стойко Методиев, началник на 5-и сектор “Водачи на служебни животни”.

Стойко Методиев, началник на 5-и сектор “Водачи на служебни животни” Снимка: Румяна Тонева

На търга конете са продадени на различни цени. Един за 4000 лв., друг за 6000 лв., като най-скъпият е достигнал 12 хил. лв. с ДДС.

Някои от пенсионираните герои са Джерада, която отива при бивш полицай, който е работил с кобилата преди години. Вилга и Дагда ще са в Горубляне в конна база. Дедал и Аркан отиват в Симеоново, а Делгадо в Казичене. Джерадо също ще радва болни деца.

Всички тези коне години наред са били верни служители на МВР

Не е важно да бъдат породисти, а да са едри, да всяват респект и да са готови във всяка минута да разпръскват тълпата, но и да са кротки, за да не плашат децата. Били са удряни, намушквани. С рани от бомбички или от счупени и наръгани в тях стъклени шишета.

На този етап няма да се набавят нови коне за ескадрона, тъй като остават 7, които са в резерв и са без ездачи и за тях трябва да се полагат допълнително грижи. Всъщност един от основните проблеми на Конната полиция е, че липсват кадри. Почти никой не иска да е част от тази специализирана структура, защото работата е тежка.

Любопитното обаче е, че всички, които в момента са част от Конната полиция, са младежи, които искрено обичат конете. “Хората, които идват тук, преди всички обичат животните, но трябва да имат и физическа подготовка – споделя Краснодар Кънчев. – Тук ги учим на езда, защото, дори някой да се е качвал на кон, понякога се оказва, че се е возил, а не е яздил. При нас груповата езда е най-важна. Учим конете да работят в синхрон и като имаме мероприятие, да тръгнат заедно всички. Работата е доста по-тежка, отколкото на един обикновен полицай, който отговаря само за себе си. Колегите работят от сутринта с конете, следобед патрулират с тях или с автомобил. Те са задължени да поддържат работните качества на конете.”

Всяка сутрин на полицаите им се подсигурява между час и час и половина за тренировка. Всеки може да кандидатства при обявяването на конкурс и да стане част от този колектив.

“Факт е, че тук работата е много – посочва началникът Стойко Методиев. – Първо

всеки колега хаби доста енергия сутрин на езда

След това къпе коня, подсушава го, къпе себе си, облича се и излиза с него на работа.

Съответно полицаят носи отговорност един път за себе си и втори за коня. Излизат по двойки. Отделно има и други грижи за животните. Трябва да се решат, особено там, където се поставят седлата. Цялата грижа за коня е на ездача. В конюшнята има човек, който отговаря за чистотата и за храната им.”

След тренировка Венелина Василева къпе коня си. Снимка: Румяна Тонева

Тренировките на конете са интензивни, като на едно животно му отнема от 3 месеца до 1 година, за да бъде готово за терен.

“Всеки ден правим упражнения, за да могат конете да се синхронизират,

да се научат да работят един до друг и да се редят в строй, когато се налага – разказва Светлана Търнева, която като млада е била конен състезател, а през 2000 г. постъпва в МВР, за да е близо до конете. – Тренираме ги с пиратки, защото срещу тях хвърлят димки, развяват знамена, те трябва да привикнат. Караме ги да преминават в пресечена местност. Слагаме едни пердета да минат през тях. Имаме и топки.

Всичките тези елементи се ползват, за да има шарено, защото в парковете всяко дете е с балонче. Правим тренировки и с огън, защото понякога се налага да преминаваме и през него.”

Но преди да се стигне до тренировките инспектор Михаил Михайлов преценява кой кон на кой ездач да даде, за да се стиковат и работата да върви. Той контролира процеса на обучение.

Инструкторът Светлана Търнева заедно с инспектор Михаил Михайлов, които тренират полицаите на коне: Венелина Василева, Лариса Ташовска, Тодор Рачев и Магдалинка Ванева (от ляво надясно). Снимка: Румяна Тонева

“Най-трудното е да се намерят синхронът и симбиозата между коня и ездача – посочва той. - Когато ездачът е по-нервен, а конят е по-темпераментен, нещата не се получават. Моята работа е да преценя кой кон с кой ездач може да работи добре. Има по-опитни или по-неопитни, по-буйни коне. Процесът е много дълъг. Няма ездач, който да не е падал поне веднъж от коня си. Това е част от процеса на обучение както на коня, така и на ездача. Почти всички, които са тук, са имали контакт с животните и преди това. Но понякога проблем може да възникне с кон, когато се пусне в реална среда. Тук може да се държи добре, но на терен нещо да не върви както трябва. В такива ситуации се набляга, на това, което изостава.”

След тренировка конете се придвижват с камиони до четирите големи парка през лятото например. Там Конната полиция предотвратява чупене на имущество от тийнейджъри или вандали, кражби на колела или на вещи на възрастни хора.

Ставали са свидетели и на опити за изнасилвания,

но бързата им намеса спира жестокостта. Те са нависоко и виждат скритата част, в която се случват неприятни неща. “Когато гражданите видят полицай на кон, това им вдъхва доверие и те сами идват, за да споделят за някаква нередност или престъпление”, отбелязва Краснодар Кънчев.

По време на различни големи събития конете се използват за разделяне на тълпата. Важното е да не се отдръпнат, а да вървят напред, но без да сгазят или наранят някого.

“Казват: “Конят ще застане с две гърди пред теб и ще те спаси”, но това не е така – заявява Търнева. - Когато се синхронизира ездачът с коня, полицаят става началник. Той започва да ни слуша. До такава степен стига доверието, че ние трябва да можем да влезем навсякъде с тях. И когато стане екстремна ситуация и животното се стресира, се оставя изцяло на нашите команди. Ако се изплаши от нещо, чака сигнал, за да влезе някъде. Конят изцяло поема нашата енергия. Ако ние сме изнервени, притеснени, той става същият. Ако ние сме спокойни, това се предава и на него. Ръководи се изяло от нашата емоция.”

При протести обаче или при футболни мачове почти винаги се стига до ескалация на хулигански прояви. Поражения има както за гражданите, така и за конете и полицаите.

“Когато започнат да хвърлят камъни срещу нас, никакъв шанс няма да спасим нито животното, нито себе си – категорична е Търнева. - Ние сме с каски, а конете до някаква степен ги оборудваме. Срещу мен е имало ситуация, в която вадят кол от едно дърво и го обръщат, за да ни намушкат. Съответно тук е умението на ездача да направи така, че да спаси и себе си, и коня. Има много брутални случки.

Веднъж счупиха стъклено шише и намушкаха коня

Можеше да му разкъсат артерии, но за щастие, това не се случи. След това го зашиха. Слава Богу, конете ни не са имали толкова тежки травми, които да ги извадят от строя завинаги. В ситуации, когато влизаме в голяма тълпа, трябва ние да имаме големи умения да можем така да водим животното, че да не блъснем някого, да не го сгазим, да не му стъпим по краката. А това е трудно. Още повече там афектът е доста голям, енергията е силна и под влиянието на емоция може да се случат много неща.”

Погледнато от друга страна, конете на СДВР се използват и с други цели. Две поредни години участват в спектакъл на откритата опера “Клетниците” на катедралата “Св. Александър Невски”. Идеята на организаторите е да направят спектакъла максимално истински, затова изкарват конете на сцената, а публиката е повече от възхитена. А всеки Тодоровден няма как да мине без Конната полиция. Приветстват ги с голямо уважение, всеки им се възхищава.

Въпреки това подвизите им някак остават в сянка, но те никак не са малко, а полицаите са категорични, че без тях дейността им няма да е толкова ефективна.

“Миналото лято имахме интересна ситуация в Борисовата градина – посочва полицай Диляна Петрова, която си партнира с Кадя и от 5 години и половина е част от Конната полиция. – Бях заедно със Светлана Търнева. Един мъж седеше на пейка, но

изглеждаше много подозрителен

Решихме да го проверим, при което излезе, че е обявен за национално издирване. Изведнъж стана агресивен, а ние трябваше веднага да реагираме. Беше с психически отклонения. Опита се да избяга, но го заградихме с конете. Междувременно поискахме съдействие от Първо районно. Докато дойдат да го заловят, ние го държахме. Акцията завърши успешно.”

Заедно с Кадя Диляна Петрова залавя мъж, обявен за национално издирване. Снимка: Румяна Тонева

Петрова влиза в МВР заради конете и веднага започва да участва в мероприятия. Имала е различни ситуации в парковете с пияни и луди. И неведнъж е намирала изгубени деца там.

От около 6 г. в Конната полиция е и старши полицай Венелина Василева, която си партнира с Персона. Обича работата си най-вече заради спокойствието, което излъчват животните.

Венелина Василева обожава спокойствието, което ѝ дава Персона. Снимка: Румяна Тонева

“Мечтата ми беше да вляза в МВР и съчетах полезното с приятното – споделя Василева. – Освен по парковете съм била и командировка на границата, където сме търсили бежанци. Първата стана много бързо. От днес за утре трябваше да се стиковаме и да тръгнем заедно с конете. Първите ни смени бяха малко стресиращи за нас и за животните. Спомням си, че трябваше да ходим по 10 км, за да стигнем до браздата на границата. Случваше ни се да хващаме тълпи с бежанци, а интересното е, че конете се ориентираха по слуха и ни водеха право при тях. Тичали сме след тях, за да ги хванем.”

А през 2022 г. полицай Тодор Рачев заедно със Светлана Търнева успяват да заловят група бежанци на границата.

Тодор Рачев успява да разпръсне тълпата с коня си само за секунди на футболни мачове. Снимка: Румяна Тонева

“Когато сме нависоко, ние ги виждаме и както е само един, изведнъж се появяват още 10, скрити в тревата – посочва Рачев, който е партньор с кобилата Палома. – С конете можем много бързо да стигнем до мигрантите. На мачове също сме много ефективни. На едно дерби през 2023 г. бях на пропускателните пунктове.

Получи се някакво спречкване между феновете и наши колеги, които ги проверяваха. Ние бяхме наблизо и просто ги разцепихме. За 5 минути стана всичко. Преди това

срещу нас летяха клони, шишета,

но нямахме сериозни наранявания.”

Първото такова масово мероприятие е стрес и за Лариса Ташовска, която си партнира с Ребека. Тя е част от Конната полиция от февруари 2025 г.

Лариса Ташовска сбъдва детската си мечта, като влиза на работа в Конната полиция на СДВР. Снимка: Румяна Тонева

Баща ѝ вижда обявения конкурс и ѝ предлага да се пробва, защото тя се занимава с коне от 6-годишна. Момичето не се поколебава и решава да рискува, защото още от малка си представяла как ще бъде част от специализираната структура на СДВР. Като съвсем наскоро мечтата ѝ се сбъднала.

А най-младото попълнение на екипа е Магдалинка Ванева, която тренира с Драф.

Магдалинка Ванева е състезател и инструктор по конен спорт. Снимка: Румяна Тонева

“От септември съм тук и още се уча, макар че съм състезател и инструктор по конен спорт - отбелязва тя. – Реших да вляза в това звено, след като ги видях в Пловдив на футболен мач. Там бях патрулен полицай, но се преместих тук, след като разбрах, че им трябват точно такива хора като мен. Била съм балкански шампион през 2019 г. През 2023 г. съм била

държавен шампион по прескачане на препятствия

с млади коне. Преди това през 2018-а съм била държавен шампион по издръжливост. Там се минават километри. Започва се от 40 км, след това, ако се преминат успешно, започват 60 км. Обичам конете и затова дойдох в Конната полиция на МВР.”