Първа пролет - първи избори, Нова година - нов служебен премиер

Отварят Изборния кодекс без видим консенсус за нищо, но машините остават принтери

На 22 или 29 март ще е най-вероятната дата на предсрочните парламентарни избори. Около тези две недели май се обединяват очакванията на политическите сили.

Някои от тях допускат, че през 2026 година ще има още един извънреден вот за депутати, но не е ясно дали партиите ще изтърпят до редовния президентски вот, за да го слеят с тях.

Пак в сферата на прогнозите е и намерението на президента Румен Радев да остави българите да почиват спокойно между Коледа и Нова година. И името на служебния премиер ще е ясно в първите дни от живота ни с еврото. Затова и може би на 5 януари 2026 г., когато банките отворят и държавата заработи, на “Дондуков” 2 ще поканят една от 10-те възможни персони според “домовата книга”, която да поеме правителството до изборите през март.

То със сигурност ще е първото от 11-те служебни (тръгнали от времето на първата жена премиер Ренета Инджова и държавния глава Желю Желев), от което

ще се дистанцират и партии, и президент

Според сондаж на “24 часа” голяма част от “опасната” десетка ще откаже, а двама от най-вероятните или вече са се отдалечили от своите партии майки, или пък Румен Радев не вярва на техните политически сили.

Кампанията се очертава да започне с поредни промени в Изборния кодекс. Самият Радев ясно показа, че държи на отварянето му. Това бе един от трите въпроса, които задава на партиите, които вече ходиха на консултациите при него - ще работят ли за промени в изборните правила преди новия вот.

Твърдо “да” засега е получил от две - ПП-ДБ в понеделник и ДПС, с които се срещна във вторник. ГЕРБ му отговориха лаконично, че трудно може да се намери консенсус, но не са затворили напълно вратата, а “Възраждане” изобщо не коментираха. Пред медиите после обясниха, че няма мнозинство.

От заявките на партиите досега изглежда, че дори и да се отвори кодексът, машините ще останат само принтери и на следващите избори, т.е. ще пускат разписки, които после ще се броят ръчно и няма да издават протокол с резултати. А за новия парламент, изглежда, има мнозинство (досегашното)

за купуване на нови машини броячки,

за каквито отдавна ДПС настоява. Така ще се избегне този сериозен дефект на хартиеното гласуване - огромните грешки при преброяването в комисиите, обясни на Радев зам.-шефът на “ДПС - Ново начало” Йордан Цонев.

Дали ще можем да го направим за тези избори, не знам, но Изборният кодекс беше подготвен преди протестите веднага след тези избори да се доставят такива машини и да се премине поетапно - първо 50%, после и 100%, към преброяващи машини. Ще вземем много активно участие в процеса по приемането на Изборния кодекс, каза той на консулациите. Тези машини - както придобиха популярност “мадуровки” по името на венецуелския президент, са компрометирани, категоричен бе Цонев. Затова настоящите устройства може и да останат, но само като принтери.

Така от думите му стана ясно, че в мнозинството явно вече е било постигнало съгласие за купуване на новия тип машини. До последно ГЕРБ, ДПС и БСП защитаваха вота с хартиени бюлетини и няма причина да са променили позициите си, а преди ден от ИТН обясниха, че искали изцяло машинен вот, но не и на устройствата, с които разполагаме сега. Лидерът на “Възраждане” костадин Костадинов отиде лично разговаря с президента. Снимка: Велислав Николов

“Възраждане” са на обратната позиция - 100% машинно гласуване, но после ръчно преброяване. ПП-ДБ пък ден по-рано настояха да се гласува изцяло с вече наличните устройства и те да издават протокол с резултати, за да се елиминира човешката грешка. 100% машини искат и МЕЧ и обещаха скоро да внесат проект.

Във вторник Радев и ДПС изненадаха с изключително любезния тон помежду си. Цонев и Радев разговаряха като загрижени държавници, а не като участници в явната война между Делян Пеевски и президента.

Депутатът от ДПС-НН обясни защо са настоявали да има реален, не удължителен бюджет, минаха през надуването на цените и защитата на уязвимите граждани. Виж какво каза за спекулата, цените и реакцията на правителството Румен Радев и Йордан Цонев.

После останаха и за среща при закрити врати. Те бяха и

единствените, които не попитаха президента за негова партия,

въпреки че Пеевски отдавна го предизвиква на политическия терен. А когато след протеста на 10 декември правителството обяви оставката си, предупреди: “Победителят е друг. Да излиза още днес”.

“Възраждане” обаче му подметнаха за неродената партия, после подеха за отлагане на еврото, а Радев на два пъти ги скастри, че не са там на предизборна кампания. Лидерът Костадин Костадинов директно го пита дали е за лева,или за еврото, но не получи отговор.

В сряда консултациите продължават с БСП и ИТН. Зам.-шефът на групата Йордан Цонев преговаря с президента от името на ДПС. Снимка: Велислав Николов

Йордан Цонев за цените и спекулата: Правителството трябваше да е по-твърдо

Пред Радев зам.-председателят на ДПС даде за пример Гърция, където изпълнителната власт не само се договорила с търговските вериги, но и санционирала с 1 милиард евро за необосновани скокове

“Основната опасност при въвеждането на еврото е спекулата. Всичко останало е подготовка на институциите, а те са готови - и БНБ, и всички останали. Нашата парламентарна група проведе множество заседания на тема как да се справим със спекулата и ще продължим да бъдем активни и по време на служебния кабинет”, обясни Йордан Цонев на консултациите при президента. Зам.председателят на ДПС "Ново начало" успокои, че други опасности няма.

Радев пое и продължи темата, като подчерта, че ненапразно е давал хърватския пример. Разказа, че е разговарял с президента и премиера на Хърватия, както и с българи там. Те му обяснили, че цените започнали да растат още преди излизането на положителния конвергентен доклад. Затова и според Радев у нас “не се е свършила работата, която трябваше да се свърши, за да няма спекула”.

“Споделям вашата критика по отношение на мерките, че в някаква степен не бяха достатъчно адекватни и навременни. Ако няма да прозвучи самохвално, през цялото време нашата партия опитваше да прави всичко възможно. Изпълнителната власт трябваше да е по-твърда. Трябваше да сме по-твърди, маневрени, действени”, съгласи се Цонев.

Даде пример с Гърция, където правителството се е договорило с веригите да следи цените на хиляда стоки, така че да не скачат необосновано. Преди това държавата е наложила санкции за над 1 млрд. евро, с което е принудило веригите да седнат на масата на преговорите. Парламентарната група на ДПС провела над 10 заседания конкретно по въпроса с преговорите.

“Редовният бюджет имаше за цел да подпомогне хората при въвеждането на еврото, бизнеса и общините. Според нашия анализ не беше добре комуникиран нито със социалните партньори, нито с парламента, нито в обществото, защото няма добър и лош бюджет, а такъв, който отговаря на условията и се съобразява с това, което се случва във финансовата и икономическата сфера на страната. И няма един вариант на бюджет, въпросът е зад какво застава съответното управляващо мнозинство като политики. Твърдя, че първият бюджет беше по-добър от втория, а вторият беше по-добър от удължителния, защото той не дава възможност за защита на големи социални групи, да се провежда никаква политика, той е кризисен, в който основният постулат е, че се харчи според това, което се събира”, посочи Цонев.

И предупреди, че януари и февруари са с най-слаби постъпления, което ще утежни ситуацията.