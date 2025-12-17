Коледна вечеря “Добрите дела” събра над 100 успели българи от различни поколения

За 13-и път организаторът е фондация "Българска памет – братя Диневи"

Всички ние - заедно и поотделно, можем да опитваме да променяме нещата към добро. Струва си, заяви Йордан Динев

Какво може да накара няколко поколения известни българи с коренно различни политически пристрастия и професии да седнат приятелски? Отговорът е: една коледна вечеря на тема "Добрите дела".

Организатор на това събитие бе фондация "Българска памет – братя Диневи". За 13-и път тя събра на коледна вечеря успели в професията си българи.

Близо половин век бе поколенческата разлика

на тържеството в софийската резиденция "Диневи". На тържеството присъства президентът за периода 2002–2012 Георги Първанов. СНИМКА: ЗЛАТАН ДЕКОВ

Сред гостите - над 100 известни и успели в професията си личности, бяха вицепрезидентът Илияна Йотова, президентите Петър Стоянов (1997-2002) и Георги Първанов (2002-2012), княз Борис Търновски - първородният внук на Симеон Сакскобургготски и пазител на короната, бившите министри Гергана и Соломон Паси, посланиците на Румъния Бръндуша Йоанна Предеску и на Грузия Зураб Хамашуридзе, временно изпълняващият длъжността посланик на Полша Анна Янишевска-Фрончек, олимпийският шампион Георги Мърков, актьорът Мариан Вълев, издателят на в. "24 часа" и на "Медийна платформа България" Венелина Гочева, бившата главна редакторка на в. "Култура" Копринка Червенкова, директорът на БТА Кирил Вълчев, медийният експерт доц. Георги Лозанов, директорката на новините в БНТ Мариела Драголова, водещите на "Панорама" Бойко Василев и на "Лице в лице" Цветанка Ризова, журналистът Антони Георгиев, Валерия Велева, предприемачът проф. Николай Вълканов, богословът проф. Иван Желев, акад. д-р Лъчезар Трайков, пулмологът проф. д-р Коста Костов, стоматологът д-р Пламен Бързашки, арх. Стефан Добрев, дипломати, интелектуалци, лекари, бизнесмени. Президентът от 1997 до 2002 г. Петър Стоянов бе посрещнат от Динко Динев и съпругата му Даниела. СНИМКА: ЗЛАТАН ДЕКОВ

"Когато на едно място се съберат успешни и заедно с това много различни личности, които обсъждат как би могло да се направи нещо добро през годината, се раждат хубави инициативи.

За съжаление, талантливите повече враждуват, отколкото говорят помежду си

Една коледна вечеря е хубав повод за разговори между доказали се хора с ресурс, защото резултатът от подобен диалог обикновено е добър", е мнението на писателя Стоян Райчевски за традиционната коледна вечеря в резиденция "Диневи".

Съпредседателят на "Българска памет – братя Диневи" Йордан Динев сложи началото на този разговор с кратка равносметка на стореното от фондацията. През 2025 г. тя е изградила бронзов монумент на румънския поет Михай Еминеску, който още в края на XIX век публично е призовавал за построяването на мост между Русе и Гюргево. През юли е открит и първият в България паметник на Ханс Кристиан Андерсен, който е публикувал в европейската преса възторжен репортаж за българите още през 1848 г. Семейство Гергана и Соломон Паси бе сред стотината успели българи. СНИМКА: ЗЛАТАН ДЕКОВ

Голямото признание за фондацията бе

домакинството на церемонията по предаване на председателството на ЕС

между посолствата на Полша и Дания. Тя се състоя в амфитеатър "Арена Свети Влас" на "Диневи Ризорт", където гостите от дипломатическия корпус в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова бяха посрещнати с изпълнения на Бургаската филхармония. Церемонията по предаване на председателството на ЕС за първи път се организира извън столицата.

Фондацията продължава домакинството на няколко големи национални и международни прояви, сред които са филмовият форум "Свети Влас филм фест", конкурсът за телевизионна журналистика "Свети Влас", здравният симпозиум, посветен на възстановяване на санаториалното лечение и морелечението, международният турнир по плажен волейбол на "Марина Диневи", който вече е част от Световната верига по плажен волейбол, и др., а сцената на амфитеатър "Арена Свети Влас" дава възможност за изява на десетки постановки, фестивали, концерти и представления от България и чужбина. Вицепрезидентът Илияна Йотова разговаря с Йордан Динев и съпругата му Екатерина. СНИМКА: ЗЛАТАН ДЕКОВ

Вече са положени основите на нова православна църква

– в ход е грубият строеж, а през 2026-а фондацията ще изгради още два монумента на национални герои.

"Надяваме се, че така ще дадем своя малък принос", заяви Динев и посочи, че фондацията е готова да приеме идеи и сътрудничество в тази насока.

"Всички ние заедно и поотделно можем да опитваме да променяме нещата към добро. Струва си да опитаме", допълни той.

По време на коледното тържество звучаха джазови изпълнения на Пресияна и изпълнения на арфа на Светла Илиева, а танцьорите Андрей Ненчев и Ели Бинева от "Танко Хайп Академи" разкриха тайните на автентичното танго. Присъстващите се насладиха и на изпълнения на пиано и цигулка.