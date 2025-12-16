Скача или не скача? И свои, и чужди загряват, за да резервират място

Докато не излезе лично, Румен Радев остава холограма на мечтата на мнозина за нова държавност, наложена с твърда ръка

Как Антон Кутев - един умел говорител в три служебни правителства на Румен Радев, за 24 часа лансира два различни сценария за бъдещето на президента?

В неделя той видя държавния глава в ролята на нов партиен лидер веднага, след като се завърти рулетката с раздаването на мандатите и преди обявяването на служебния премиер. Във вторник обаче Кутев сподели, че би разбрал Радев, ако не направи партия, защото е изпълнил мисията на живота си - да е добър президент.

Вероятно Антон Кутев или знае прекалено много, или разполага с оскъдна информация за рецептата, по която готви Румен Радев.

Вярвам, че ще успеем. С тези думи президентът завърши изявлението си на 3 декември, когато директно поиска оставката на правителството и предсрочни избори. Заговори в първо лице множествено число, което бе разтълкувано като знак, че вече излиза на терен и от президент, става конкурент на осмите поред избори за последните 5 години - откакто през 2020-а излезе на площада с вдигнат юмрук.

Аз да съм говорил за свой проект? Постоянно ми се вменява отвън, реагира обаче Радев на директната подкана на Деница Сачева на консултациите с ГЕРБ-СДС този понеделник - първи с парламентарните партии по рулетката с мандатите, преди да се тръгне към вота. Всъщност не бяха точно “консултации”, а блицдвубой, който даде тон и старт на предстоящата кампания.

В едно е прав Радев -

проектът му продължава да е повече легенда, отколкото реалност

Той преля енергия на няколко нови формации през тези години като ПП и “Български възход” на Стефан Янев, но си остана на “Дондуков” 2.

Доскоро близки до него уверяваха, че твърдо ще изчака края на втория си мандат, както приляга на човек на правилата и реда. Плакатите на протеста срещу Радев трябва да са му изболи очите и дали допълнителни аргументи да не скача сега, макар че жълтите павета наистина не са България.

Защо иначе политическата логика налага да побърза? Радев се самоналожи като основен опозиционер и критик на властта, партиите, хаоса, корупцията, липсата на държавност, но не каза как ще се справи, не даде решение. И ако не се задейства, може да си остане само като холограма на мечтата за твърда ръка.

Хората по улиците искат реформи, не пореден спасител

на думи.

“Ако не играе сега, за него следва политическа катастрофа. Рейтингът му през последните месеци е около 40-45%. В този момент, ако той не скочи, феновете му - повечето от които в последните години не гласуват за нито една партия, ще бъдат разочаровани”, предупреди социологът Димитър Ганев. Кой е с Румен Радев на масата при консултациите: вицепрезидентът Илияна Йотова, шефът на кабинета му Гълъб Донев, шефката на кабинета на Йотова - Надя Младенова, съветниците и секретарите му Николай Копринков, Димитър Стоянов и Силва Дюкенджиева (от ляво на дясно). Снимка: Велислав Николов

Подобна “заплаха” изрече и един от явните фенове на президента - Андрей Райчев, според когото, ако Радев се откаже да излезе на политическата сцена сега, “той приключва”. Защото “този годеник е канен много пъти на сватбата и при поредното неявяване ще престане да е годеник”. Според него е логично да излезе и

моментите за това са два - новогодишната реч или между процедурите

Но от друга страна, следващият парламент по-скоро ще даде още от същото и тогава, колкото и смел резултат да се прогнозира за неродената президентска партия, пак е голям рискът от нов ялов мандат - невъзможност да се излъчи правителство и влизане в нова спирала от избори.

Така или иначе е ясно, че въпросът не опира до “дали”, а “кога”. И че подготовка тече, като са възможни няколко сценария.

Първо, нещо да провокира държавния глава веднага - (след края на консултациите) да подаде оставка пред Конституционния съд и вицепрезидентът Илияна Йотова да довърши мандата му.

Второ, все пак да остане в кабинета на “Дондуков”, а от негово име някоя формация да се впусне (макар според експерти това да не е умен ход).

И трето, да си даде време да довърши подготовката на проекта си и да го оглави лично, но на следващ етап.

Говори се обаче, че има почти сформирани структури в много региони. А на “Позитано” са силно притеснени, че все повече президентът дърпа техни общински председатели, кметове, че и цели структури от БСП. Особено сега, след участието на партията в управление с ГЕРБ.

За основен двигател и бъдещо лице на президентската партия се сочи главният секретар на държавния глава Цвета Тимева. За разлика от вече нашумелите Николай Копринков, Димитър Стоянов, Гълъб Донев за нея се знае малко и името ѝ не е забърквано в скандали. Тимева е от Бургас и е близка със съпругата на Радев Десислава, която също е от морския град. Тя е строителен инженер и цялата ѝ кариера преди “Дондуков” 2 се развива в Агенция “Пътна инфраструктура”, където е била дори шеф. ЦВЕТА ТИМЕВА

Цвета Тимева е човек, който може да върши работа, но не вярвам, че тя е важният човек в политиката там. Моето лично впечатление е, че Гълъб Донев има много по-важно място в президентството, коментира обаче Кутев, който познава обитателите на “Дондуков” 2.

Според други в президентството

изгрява звездата на Иванка Иванова

Сега тя е основен юридически съветник на Радев, след като миналата година секретарят му по правни въпроси и бивш правосъден министър Крум Зарков напусна, когато държавният глава обяви, че вкарва в Народното събрание референдума на еврото.

55-годишната юристка е завършила Софийския университет, работила е в неправителствения сектор, била е стипендиант на German Marshall Fund, а до 2020 г. е била директор на правната програма на Институт “Отворено общество” - София. През юни същата година е назначена на “Дондуков” 2. Има докторска степен по социология на социалното регулиране от СУ след дисертация за отношенията между прокуратурата и полицията. ИВАНКА ИВАНОВА

Иванова вече е привлякла солидна група юристи, а целта на Радев и екипа му била

да се изработи по-дългосрочна визия за държавата,

стъпваща и върху сериозна законодателна основа.

Обсъжданията и идеите вървят ускорено, за да се излезе с цялостна концепция срещу критиките, че откъм президентството се чуват само заклинания срещу хаоса в държавата, а трябват конкретни идеи как да бъде спрян.

Още преди 5 г. Радев обяви публично, че има готов проект за промени в конституцията, но досега той не е огласен.

Ясно е едно - ако реши да играе между януари и март, няма как технически да учреди своя партия. Затова най-вероятно трябва да го направи по схемата на царя и “Промяната”.

Най-често се споменава политическата сила МИР на Симеон Славчев - политически номад, тръгнал от БСП, минал през “Движение 21” и върнал се в лявата коалиция на вота през юни 2024 г., когато дори бе водач на листата в Разград. От партия МИР е кметът на Ботевград Иван Гавалюгов, който миналата седмица забрани в града да се проведе протест на ДПС-НН. А Славчев през последните години не крие симпатиите си към президента.

През 2001 г. Симеон Сакскобургготски влезе в политиката с две малки формации - Партията на българските жени и движение “Оборище”, които станаха и мандатоносители на неговото правителство. Весела Драганова и Тошо Пейков останаха до царя и след учредяването на партия НДСВ.

На изборите през ноември 2021 г. пък “Продължаваме промяната” се яви с помощта на ВОЛТ и СЕК, които бяха и мандатоносители на правителството на Кирил Петков. Днес Настимир Ананиев и Константин Бачийски вече не са сред партньорите на ПП.

Интересен факт е, че

третата формация, която помогна на “Промяната”

с регистрация през ноември 2021 г. - Политическо движение “Социалдемократи” с лидер Елена Нонева, днес се сочи като възможен партньор за Радев. На последните избори партията, създадена от Николай Камов, бе с БСП в коалицията “Обединена левица”. Напусна ги на 20 октомври с обяснението, че “задкулисието продължава да дирижира политиката у нас” и те не желаят да са част от този процес.

“Президентът е човек, който се ползва с много устойчиво доверие в обществото. За 10 г. то не бе уронено от събитията. Той впечатлява с последователност и принципност”, коментира бившият шеф на кабинета му Иво Христов. Журналистът беше сред най-близките на Радев в първата му предизборна кампания през 2016 г., но охладняха, когато той стана евродепутат от БСП, макар да продължи да говори за президентска република. Според запознати днес връзката му с държавния глава отново е близка. Христов тези дни обясни, че Радев “не е слизал от мегданите на всички български общини за разлика от много други политици”.

“Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия. Хората настояват навсякъде”, заяви самият Радев на 1 ноември. Направи го, когато се разбра, че се задават две нови формации - “Трети март” (име, което дълго се спрягаше за бъдещ президентски проект) и движението за президентска република на бившия соцдепутат Красимир Янков. “Те нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори, и събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията”, афектиран бе тогава държавният глава.

Странно съвпадение е, че следващия уикенд в Несебър

се събират учредителите на партия “Трети март”

Лидер е Тихомир Атанасов, участвал в различни формации, включително в инициативите на бизнесмена Васил Божков.

Миналата седмица е разпратено писмо с покана за включване на имена в инициативния комитет, който да подготви учредителен конгрес, с копие на което “24 часа” разполага. А като цел на новата партия е обявена да се възстановят държавността, националното достойнство и доверието в политиката - все тези, развивани от Радев.

За това, че този “Трети март” няма нищо общо с президента, бе категоричен и бившият евродепутат Петър Витанов, който бе в основата на първото движение с това име. То наистина беше свързано с Радев, защото се появи, след като той прокламира през август 2023 г. от връх Шипка народно движение в защита на националния празник. А близката до него Весела Лечева тогава дори запази в патентното ведомство марката “Движение Трети март”.

Тихомир Атанасов през 2024 г. бе кандидат за евродепутат от обединението на Иван Гешев “Граждански блок”. Преди това е бил национален координатор на партията на Васил Божков “Център”, но ги е напуснал този юли с много от областните им координатори. А през 2015 г. е бил кандидат за общински съветник в Бургас от “Народен съюз”. Имал е пропуск за парламента като съветник към комисии в няколко мандата, като в повечето време е свързан с депутата от АПС Явор Хайтов. И в настоящото 51-ото НС той му е нещатен сътрудник.