Екипът на Зафиров даде оставка, той не - има време да мисли до 10 януари (Обзор)

На знаковата дата пленум ще определи не само нови 24 в ръководството, но и съдбата на лидера си

Изпълнителното бюро на БСП подаде колективна оставка. Лидерът на партията Атанас Зафиров обаче остава поне до 10 януари.

Националният съвет ще се събере на тази знакова за столетницата дата. През 1997 г. на този ден бе погромът срещу Народното събрание - кулминация на протестите срещу правителството на Жан Виденов. А на 4 февруари Николай Добрев и Георги Първанов върнаха мандата и България избегна гражданска война. Синът на тогавашния вътрешен министър - Кирил Добрев, днес е член на Изпълнителното бюро.

И също както преди 30 години

до решението се стигна след неколкодневни тежки заседания

От четвъртък вечерта насам на тях са били коментирани все по-засилващите се искания за оставка на Зафиров, след като такава подаде правителството на Росен Желязков, в което той е вицепремиер. Беше взето решение пленумът да се проведе във вторник, като това дори бе обявено от лидера. Но в последния момент заседанието се отложи.

В крайна сметка Зафиров запазва поста си, а отговорност поемат 24-те членове на бюрото, за да успокоят страстите в партията. С декларации с искания за оставка и

свикване на извънреден конгрес

излязоха структурите в столичния район “Младост”, Поморие, Сандански, Разград, Кюстендил и други.

Това решение бе взето като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства, гласи лаконичното съобщение от “Позитано” 20.

Така самият лидер

Зафиров ще има време да чуе партията си

- започва обиколки и разговори със структурите и недоволните, разказаха запознати.

БСП няма от какво да се срамува за участието си в това управление, немалка част от програмата ни влезе в конкретни политики и действия, а партията беше спасена от фалит, коментират хора от екипа на лидера.

На 10 януари пленумът ще трябва не само да избере ново бюро по предложение на Зафиров, но и да реши окончателно дали той ще запази поста си. Ще трябва и да даде насоки как БСП отива на предсрочните парламентарни избори, след като прогнозите на социолози им дават резултати на ръба на 4-процентовата бариера. Затова социалисти коментират, че едва ли най-подходящото време за избор на лидер е по време на парламентарен вот.

Ако все пак се стигне до оставка, БСП ще има временно изпълняващ длъжността председател. Това ще е някой от петимата заместници - Иван Таков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов. Един от тях ще трябва да подготви или конгрес, или пряк избор на лидер.

Все пак хората от екипа му няма да оставят Зафиров сам при президента в сряда. На консултациите преди завъртането на политическата рулетка ще отидат общо 7 души - депутати и министри.