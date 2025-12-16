Йордан Цонев за цените и спекулата: Правителството трябваше да е по-твърдо

Пред Радев зам.-председателят на ДПС даде за пример Гърция, където изпълнителната власт не само се договорила с търговските вериги, но и санкционирала с 1 милиард евро за необосновани скокове

"Основната опасност при въвеждането на еврото е спекулата. Всичко останало е подготовка на институциите, а те са готови - и БНБ, и всички останали. Нашата парламентарна група проведе множество заседания на тема как да се справим със спекулата и ще продължим да бъдем активни и по време на служебния кабинет."

Това обяви Йордан Цонев на консултациите при президента. Зам.-председателят на "ДПС - Ново начало" успокои, че други опасности няма.

Румен Радев пое и продължи темата, като подчерта, че ненапразно е давал хърватския пример. Разказа, че е разговарял с президента и премиера на Хърватия, както и с българи там. Те му обяснили, че цените започнали да растат още преди излизането на положителния конвергентен доклад за страната им. Затова и според Радев у нас "не се е свършила работата, която трябваше да се свърши, за да няма спекула".

"Споделям вашата критика по отношение на мерките, че в някаква степен не бяха достатъчно адекватни и навременни. Ако няма да прозвучи самохвално, през цялото време нашата партия опитваше да прави всичко възможно. Изпълнителната власт трябваше да е по-твърда. Трябваше да сме по-твърди, маневрени, действени", съгласи се Цонев.

Даде пример с Гърция, където правителството се е договорило с веригите да следи цените на хиляда стоки, така че да не скачат необосновано. Преди това държавата е наложила санкции за над 1 млрд. евро, с което е принудило веригите да седнат на масата на преговорите. Парламентарната група на ДПС провела над 10 заседания конкретно по въпроса с преговорите.

"Редовният бюджет имаше за цел да подпомогне хората при въвеждането на еврото, бизнеса и общините. Според нашия анализ не беше добре комуникиран нито със социалните партньори, нито с парламента, нито в обществото, защото няма добър и лош бюджет, а такъв, който отговаря на условията и се съобразява с това, което се случва във финансовата и икономическата сфера на страната.

И няма един вариант на бюджет, въпросът е зад какво застава съответното управляващо мнозинство като политики. Твърдя, че първият бюджет беше по-добър от втория, а вторият беше по-добър от удължителния, защото той не дава възможност за защита на големи социални групи, да се провежда никаква политика, той е кризисен, в който основният постулат е, че се харчи според това, което се събира", посочи още Цонев.

И предупреди, че януари и февруари са с най-слаби постъпления, което ще утежни ситуацията.