ВАС отмени по-строгите изисквания за цветните контейнери в София

Върховният административен съд отменя въведените от Столичния общински съвет през миналата година допълнителни, завишени изисквания към организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Решението е окончателно.

"Считаме, че това решение е в разрез с всякаква логика и е поредното такова в ущърб на стремежа на софиянци за по-чиста градска среда и по-добро качество на живот. То е поредната "порция" институционален блокаж, която срещаме в борбата си да осигурим на софиянци нормален, спокоен живот в чист град, където правилата и законите важат за всички и водещо е добруването на гражданите, а не корпоративният интерес", заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, цитирана от пресцентъра на общината.

Според общината това решение е "част от поредица пречки, с които тя се сблъсква в опитите си да гарантира основните услуги за гражданите". Като пример се посочва поисканото от общината тълкуване на законовото изискване за „непрекъсваемост на услугата" по сметосъбиране. Вместо отговор от РИОСВ, инспекцията е прехвърлила въпроса към МОСВ. Комисията за защита на конкуренцията пък още не е излязла с решение по зоната с районите "Надежда", "Сердика" и "Илинден", част от мегапоръчката за чистотата. Договорът за тази зона изтича на 7 януари, а КЗК отказа предварително изпълнение на договора, като признава „голяма обществена значимост" на сметосъбирането, но поставя „убеждението в безпристрастността" на институцията над здравето, живота и безопасността на над 150 000 столичани, напомнят от общината.

Оттам добавят, че над половината от отпадъците, които попадат в сивите контейнери, са рециклируеми. Това е огромен пропуск, който товари завода за отпадъци и депата, и който плащат гражданите.

Новите изисквания бяха за реална ефективност, по-добър достъп до цветни контейнери с по-добри технически параметри и ясна, единна система за цяла София, посочват от общината.

През есента на миналата година СОС гласува въвеждането на нови, по-строги изисквания, сред които: значително увеличаване на броя на контейнерите и въвеждане на унифицирана трицветна система, край на възможността организациите да депонират събрания отпадък без заплащане с аргумента, че е "непригоден за рециклиране", по-строг контрол, по-високи неустойки и технически подобрения на контейнерите. Трите организации, лицензирани от МОСВ, обжалваха изискванията. На първа инстанция Административен съд – София-град потвърди законосъобразността им, произнасяйки се в интерес на софиянци. След обжалване обаче, нов съдебен състав отмени това решение. След това СОС обжалва решението на АССГ пред Върховния административен съд.