Пуснаха под домашен арест шефа на 5-о РУ Пламен Максимов

Пуснаха под домашен арест шефа на 5-о РУ Пламен Максимов

Росица Христова

[email protected]

1944
Задържаният шеф на столичното пето районно Пламен Максимов Снимка: Юлиян Савчев

Окръжният съд в Ловеч пусна под домашен арест началника на Пето Районно управление на МВР в София Пламен Максимов. Той е участник във "Великолепната седморка" с обвиняеми за участие в организирана престъпна група за палеж, подкупи, разпространение на наркотици в София и Ловеч.

Делото започна късно тази вечер и се гледа при закрити врата, тъй като към него е приложена папка с класифицирана информация, каза съдия Йовка Казанджиева. При закрити врата протече и заседанието срещу Росен Кръстев по-рано днес, продължило близо 6 часа.

От определението на съда стана ясно, че Максимов е привлечен като обвиняем на 13 декември. От свидетелски показания съдът е приел, че може да се направи извод за лична съпричастност към повдигнатото му обвинение. Тази съпричастност пък не водела до извода, че е автор на посоченото престъпление и затова не е налице предпоставка да се вземе най-тежката мярка – задържане под стража. Затова съдът оставя без уважение искането на Окръжна прокуратура - Ловеч за прилагането й.

Домашения арест Пламен Максимов ще изтърпява на домашния си адрес в София, жилищен комплекс "Сухата река", с електронна гривна за проследяване.

Определението на Окръжен съд – Ловеч може да бъде протестирано и обжалвано пред Апелативен съд – Велико Търново в тридневен срок.

Окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, който е и наблюдаващ прокурор, заяви, че ще внесе протест.

