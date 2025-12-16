Спипан да краде в пловдивска болница договори 1 г. затвор след пазарлък: А не може ли по-малко?

Задигнал телефона на жена, търсеща помощ за умиращия си баща

37-годишният Асен Александров, заловен да краде в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, се споразумя с прокуратурата да бъде наказан с 1 година затвор след неуспешен пазарлък.

Първо адвокатът му Кристиян Манахилов се опита да договори условна присъда, но прокурорът по делото Албена Георгиева беше категорична: "Крал е от безпомощни хора, няма как!" После Александров пробва да намали престоя си зад решетките с думите: "А не може ли по-малко?", но и той се натъкна на отказ от страна на държавното обвинение. Той вече е осъждан за кражби в Австрия и Германия.

Във времето от 18-и до 25 юни т. г. той влизал в болницата и тършувал по стаите. В единия случай задигнал телефон на жена, която била в здравното заведение като придружител на баща си. Състоянието на възрастния мъж се влошило, тя тръгнала да търси помощ и в този момент Александров отмъкнал телефона й. Жената подала сигнал часове по-късно, защото баща й починал малко след кражбата. От пациентка на здравното заведение Александров взел банковата карта и изтеглил 282 лв. с 11 транзакции. Бил задържан на 1 юли 2025-а.

Щетите са възстановени, а споразумението вече е одобрено от Окръжния съд в Пловдив.