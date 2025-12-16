Задържаният директор за камери в тоалетните е проверяван от МОН преди няколко месеца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски", който по-рано беше задържан за скрити камери в тоалетните на училището, е проверяван през пролетта на тази година по сигнал от учители за организацията на работа в училището.

Това заявиха от министерството на образованието в своя позиция, изпратена до медии. Тогавашната проверка е установила административни пропуски и са дадени предписания.

От министерството уточниха, че училището и РУО-София съдействат на разследването.

Александър Евтимов е назначен за директор от началника на РУО София-град след спечелен конкурс през февруари 2024 година.

"Първоначалната информация показва, че преди да заеме този пост е бил на ръководни позиции в училища в София област и в столицата. До този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването", се казва още в позицията на МОН.

РУО София-град ще окаже методическа подкрепа на училището. През утрешния ден те ще са на място и ще разговарят с учителите и родителите. Има готовност за осигуряване на мобилна група от психолози, която да окаже подкрепа на учениците.