Патриарх Даниил ще отслужи водосвет и ще връчи дарение на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“

Днес, в навечерието на Рождественските празници, българският патриарх Даниил ще връчи дарение от името на Светия синод на Българската православна църква (БПЦ) за Детското отделение по уши, нос и гърло на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“. Заедно с Ловчанския митрополит Гавриил - ръководител на Културно-просветния отдел на БПЦ, ще отслужи тържествен водосвет за здравето на служителите и лекуващите се в болницата пациенти. Това съобщиха от Българската патриаршия, информира БТА.

Духовниците ще посетят Клиниката по детска клинична хематология и онкология, и Детското отделение по уши, нос и гърло, за благословия на лекуващите се в тях деца.

Началото на водосвета е от 11:00 ч. в Централното фоайе на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

Както писа БТА на 18 ноември тази година, инициативата „Деца рисуват за деца“ дава възможност на децата реално да участват в благотворителността, която е една от най-големите християнски добродетели, каза пред журналисти тогава българският патриарх и Софийски митрополит Даниил на откриването на благотворителната изложба, организирана от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП) в полза на Детското отделение по уши, нос и гърло (УНГ) на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

„С благотворителната изложба Светият синод на БПЦ-БП помага на Клиниката по уши, нос и гърло (УНГ) към болница „Царица Йоанна - ИСУЛ" в София, където се лекуват деца от цяла България. Малки и млади художници подкрепят по-добрите условия за лечението на болните деца в единствената национална Клиника по УНГ. Предоставят й се събраните средства от купуването на лауреатските детски и ученически творби, изложени в благотворителна изложба, с цел осигуряване на двойни медицински легла за Детското отделение по уши, нос и гърло към ИСУЛ. Така ще бъде възможно родителите да се грижат по-пълноценно за децата си в трудния период на тяхното болнично лечение. Творбите са селектирани на ежегодния синодален Национален конкурс „Възкресение Христово“ (до 2022 г.); „Петдесетница - съшествието на Светия Животворящ Дух“ (2023 и 2024 г.) и „Моят небесен покровител“, „Моят православен храм“ (2025 г.). Участниците в църковния конкурс преотстъпват своите картини в полза на своите нуждаещи се от лечение връстници, за да възкръснат детските усмивки, да победят животът, добротворството и любовта", поясниха тогава от БПЦ-БП.