Заради спукана тръба: в блок живеят като в сауна, а в детска градина мръзнат

Цяла детска градина може да остане на студено заради належащ ремонт, а жилищен блок е прогизнал от гореща вода и пара, предизвикани от авария в парното. Съкооператори в "Лозенец" живеят в постоянен стрес. Става дума за спукана тръба в мазето на блока.

Аварията се е случила в неделя, разказва живущ в блока. Слиза в мазето и заварва вряла вода. "Ежеседмично има само аварии, които са опасни и за хората, и за блока. Създава се тормоз над живущите, опасно е за здравето и юридически, минавайки през нашата собственост, по-силният използва правото си да налага той каквото реши - когато реши да ремонтира, няма средства, няма хора", разказва потърпевш пред Нова тв.

Тръбите са запушвани със свински опашки - над 20, има и заварки на места. Хората са притеснени, че не знаят къде ще се спукат.

Моето магазинче вече се е просмукало с влага с години. Пускаме жалби от миналата година, нямаме отговор. Занимаваме кмета на района, той обеща да съдейства, но до ден днешен реакция няма, разказва собственик на магазин в блока. В момента правят ремонт на детската градина и са спрели водата към нея.