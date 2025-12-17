Арестуваният директор скрил 20 камери и в мъжките, и в женските тоалетни. Твърдял, че са, за да следи поведение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И в мъжките, и в женските тоалетни е слагал скрити камери арестуваният снощи директор на столичното 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов. Твърдял е в официална беседа с полицията, че причината била да следи за поведението на момчетата и момичетата.

Съмнявал се, че те се крият там, за да пушат. Децата се усъмнили, защото Евтимов имал информация какво се случва в тоалетните. Затова притеснени родители подали сигнал в полицията.

По време на акцията вчера от СДВР са открили 20 скрити камери. Ще се проверява дали има записи от тях. Кабелите от снимачките са водели към директорския кабинет, така че е възможно записите да са на служебния компютър на Евтимов.

Камерите в столичното 138-о средно училище „Проф. Васил Златарски", заради които беше арестуван директорът, били сложени в мъжката тоалетна, защото "момчетата правели бели".

Това са разказали деца от училището пред родителите си, съобщи bTV.

Баща на момиче от 11 клас разказа пред Нова тв, че от няколко дни се е говорило за камерите в училището. Имало е слухове.

"Притеснени сме като родители, надяваме се това да не е вярно", каза той.

Друг родител разказва, че съученичка на дъщеря му влязла в тоалетните и проверила уреди, които смятала, че били датчици за движение. Всъщност били обективи на камера, насочени към самите тоалетни.

Според родители психоложката в училището е съдействала на властите.

Директорът е около 2 години и още с постъпването си успял да изгони един от най-добрите преподаватели по китайски език, разказва майка на ученик в училището.

За ареста на директора Александър Евтимов стана ясно във вторник вечерта. От СДВР потвърдиха и обясниха, че е образувано досъдебно производство.

По-късно от МОН излязоха с позиция, в която потвърдиха за ареста и уточниха, че ще съдействат на разследването.

Евтимов е бил проверяван от министерството през пролетта на 2025 г. след сигнали от учители. Тогавашната проверка е установила административни пропуски и са дадени предписания.

Александър Евтимов е назначен за директор от началника на РУО София-град след спечелен конкурс през февруари 2024 година.

"Първоначалната информация показва, че преди да заеме този пост е бил на ръководни позиции в училища в София област и в столицата. До този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването", се казва още в позицията на МОН.

РУО София-град ще окаже методическа подкрепа на училището. През утрешния ден те ще са на място и ще разговарят с учителите и родителите. Има готовност за осигуряване на мобилна група от психолози, която да окаже подкрепа на учениците.