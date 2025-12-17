ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Директорът маскирал 20-те камери в тоалетните в уч...

Ивайло Мирчев: Андрей Гюров би се справил добре като служебен премиер

Ивайло Мирчев КАДЪР: БНТ

"Андрей Гюров би се справил добре като служебен премиер", това заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев в предаването "Денят започва" по БНТ и допълни, че най-важното е да бъдат осигурени честни избори. 

По думите му трудното предстои и политиците дължат на протестиращите честни избори, което може да се случи само чрез "100% машинно гласуване".

"През 2021 г. имаше точно такива избори и тогава купените гласове бяха много малко", заяви Мирчев.  

"Нито има индикация от президента, нито има какво да бъде тълкувано", отговори Мирчев на въпрос за евентуално бъдещо сътрудничество с президента. 

"Оттук нататък взаимодействие с ГЕРБ начело с Бойко Борисов няма да има на никаква цена", завърши Мирчев. 

