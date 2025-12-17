КРС е готова да е национален координатор по Акта за цифровите услуги

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е в напреднал етап на подготовка за изпълнение на функциите си като национален координатор по прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2065 относно единния пазар на цифрови услуги (Акт за цифровите услуги – DSA), след като с измененията в Закона за електронните съобщения, обнародвани през ноември 2025 г., ѝ бяха предоставени изрични надзорни правомощия. Това посочват от КРС в отговор на БТА.

Подготовката за прилагане на регламента е започнала още през 2023 г., като с решение на Министерския съвет от 15 февруари същата година КРС е определена да изпълнява функциите на координатор. Официалното ѝ определяне като национален координатор за цифровите услуги е потвърдено с решение на Министерския съвет от 13 юни 2024 година. От 1 ноември 2024 г. е в сила и нов устройствен правилник на комисията, с който е създадена специализирана дирекция, отговорна за прилагането на Акта за цифровите услуги.

От КРС посочват, че до приемането на законодателните промени институцията не е разполагала с изрични правни основания за упражняване на надзорните си функции, но въпреки това е предприела редица подготвителни действия, включително изграждане на експертен капацитет, разработване на вътрешни процедури и координационни механизми, както и активно взаимодействие с други национални и европейски органи.

С последните изменения в Закона за електронните съобщения е създадена цялостна национална правна рамка за прилагане на акта, която дава възможност на КРС да осъществява реален надзор върху доставчиците на посреднически услуги. Законът регламентира правомощията за контрол, сертифициране на органи за извънсъдебно решаване на спорове, предоставяне на статут на доверени податели на сигнали и проверени изследователи, както и координацията с други компетентни институции.

По отношение на отчетените за 2024 г. данни, според които КРС не е получавала жалби или заповеди за премахване на незаконно съдържание, от комисията уточняват, че през този период са били разглеждани сигнали и жалби, свързани с новата рамка, макар те да не попадат във формалния обхват на годишния отчет, изпратен до Европейската комисия. При обработката им е търсено и съдействие от други национални компетентни органи.

КРС посочва, че разполага с основен експертен, технически и организационен капацитет за започване на дейността си като координатор, като същевременно подчертава, че прилагането на Акта за цифровите услуги (DSA) е динамичен и сложен процес, който изисква постоянно надграждане на капацитета. В тази връзка са предвидени допълнителни обучения, вътрешни организационни реформи и привличане на експерти с технически, юридически и аналитичен профил.

Координацията между КРС, Министерството на електронното управление, Комисията за защита на потребителите, Съвета за електронни медии и Комисията за защита на личните данни ще се осъществява на базата на законова рамка, междуинституционални инструкции, работни срещи и обмен на информация. КРС участва и в Европейския съвет за цифрови услуги и в работните групи към него, което осигурява съгласуван подход на национално и европейско равнище.

От комисията посочват, че разширените правомощия за проверки, включително проверки на място и изискване на данни, ще се прилагат стриктно в рамките на закона, при спазване на принципите на прозрачност, пропорционалност и защита на правата на заинтересованите страни. Процедурите по обжалване ще се осъществяват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

По отношение на спешните мерки при сериозни и непосредствени рискове от КРС отбелязват, че понятията „сериозна вреда“ и „непосредствен риск“ не са изрично дефинирани в регламента и се оценяват за всеки конкретен случай въз основа на характера на услугата и потенциалните последици за обществения интерес.

КРС ще информира потребителите за новите им права чрез публична информация на интернет страницата си и в сътрудничество с другите компетентни органи. Очаква се в първите месеци на реалното прилагане на DSA най-често да постъпват сигнали, свързани с нелоялни търговски практики, незаконно или вредно съдържание и недостатъчна прозрачност на онлайн рекламата.

Най-важното послание към гражданите и бизнеса, според КРС, е, че новата регулаторна рамка въвежда по-ясни правила за онлайн средата, повишава защитата на потребителите и осигурява по-голяма правна сигурност за доставчиците на цифрови услуги, като комисията ще има активна роля в подпомагането и насочването на всички участници в този процес.