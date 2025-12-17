Татяна Буруджиева: Дори Радев да участва, следващото правителство ще е коалиция

Следващото правителство, дори да дойде Радев, ще е коалиционно. И изисква една друга култура. Когато сме в коалиционни управления, се възбужда типичната цел на демокрацията - да се създават консенсуси. В българското общество няма консенсус, следователно не можем да има нормална коалиция и "сглобяваме" по нещо, което изтрайва тук-таме. Но като избиратели искаме всичко да стане много бързо, защото ни е омръзнало. Няма субект, който да е носител и да олицетворява промяната за мнозинството от хората. Това каза по Нова тв политическият анализатор Татяна Буруджиева.

Персонализацията в политиката ражда чудовища, предупреди тя.

По думите й Бойко Борисов винаги е заявявал, че ГЕРБ иска други за партньори. И даде пример с ДБ - или поне тези, които членуват в Европейската народна партия, обясни тя. И допълни, че изборите винаги променят нещо.

Според политическият анализатор Слави Василев Радев още нищо не е казал, отбягва въпроса, няма индикация, че е готов и че нещо ще се случи в обозримо бъдеще. Той не може да не осъзнава момента, в който провежда тези консултации, за очакванията на обществото към него, обясни Василев.

За мен всеки един момент е добър отсега нататък, но колкото повече чака, толкова повече очакванията на хората за някаква промяна ще намаляват. Пак ще се завърти рулетката, пак ще отидем на избори, в които менюто ще е същото. Не е нужно да си политолог, за да кажеш, че от това меню нищо няма да стане, предупреди той.

На въпрос кои са естествените партньори на Румен Радев, той заяви, че не желае да коментира, но принципният въпрос бил да е без Пеевски и без Борисов.