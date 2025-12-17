ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ген. Атанасов: Ще се борим да сме първа политическа сила, за да променим държавата

2756
Атанас Атанасов Кадър: bTV

След падането на правителството у нас, следват избори, защото няма шанс в този парламент да се сглоби каквото и да е мнозинство. Как ще изберем ново, зависи от политическите граждани, от политическите сили, които ще се борят за общественото мнение. Протестите показаха, че хората искат да се свърши с това, което беше досега, една много сериозна агония преживя обществото от 2020 насам. Крайно време е това нещо да се приключи, каза ген. Атанас Атанасов, председател на ДСБ пред БиТиВи.

Имаме готови законопроекти, ще ги внесем, трябва гласуването да бъде машинно, искаме честни избори, иначе пак ще се повтори това, което досега, каза той. 

Ние като политическа сили, опозиционна сила сме чули хората какво искат хората от нас, ако статуквото се запъне и не се позволи да се променят нещата, ще трябва много силна гражданска енергия и натиск, да има много хора наблюдатели по време на изборите. 

"Ще се борим да сме първа политическа сила, за да можем да променим нещата в държавата", закани се ген. Атанасов. 

По думите му Пеевски вече бил изтървал влака, това му казвали хората на площада. 

"Имаме ли главен прокурор, нямаме ли, уж има, а в същият момент е нелегитимен, какво се случва с МВР, готови сме с предложенията и затова ни трябва подкрепа", добави той. Категоричен е, че репресивната власт е корумпирана. Полицейските шефове били купени от управляващите. 

