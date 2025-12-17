ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Васил Терзиев: Новата структура на направлението з...

Камерите в тоалетните на столично училище били маскирани като датчици за дим (Снимка)

Така изглежда една от камерите, монтирана в тоалетните на училището.

Като датчици за дим е бил маскирал камерите в училищните тоалетни директорът на 138-о СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов. 

Те са били в бели кутии, а от дупката, в която при истински датчик мига светлина, камерите са снимали. Те били общо 20. Били сложени и в тоалетните на момчетата, и в тези на момичетата. В неофициална беседа Евтимов казал, че така следял за спазване на поведение. Съмнявал се, че учениците пушат в тоалетните. 

Самите кабели водели към директорския кабинет. Днес ще се проверява има ли запазени записи от камерите или Евтимов ги е ползвал само за да гледа в реално време. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

