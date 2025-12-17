30 души с физически увреждания ще имат съвременен дом и грижа в община Николаево

Община Николаево представи амбициозен проект за изграждане на съвременни социални и здравни услуги. Инициативата предвижда създаването на модерна база за резидентна грижа, съобразена с високите европейски стандарти за подкрепа на лица с увреждания.

Проектът е по процедура BG-RRP-11.018 с европейско финансиране, той цели нов модел на социални услуги, като осигурява съвременни условия на живот на 30 души с физически увреждания, съобщават от общинския предцентър.

"Нашата мисия е да променим съдбата на тези хора, като създадем не просто подслон, а среда близка до семейната. Инвестиционният план предвижда изграждането на пет нови едноетажни сгради с обща застроена площ от 1 232 кв.м. Те ще бъдат разположени в парцел от 5 000 кв.м. на ул. "Трети март". в града ни. Близостта до общината и до търговските обекти е гаранция за лесната социална интеграция на бъдещите обитатели", каза кметът Константин Костов.

Потребителите ще бъдат настанени в малки групи, самостоятелно или най-много по двама човека в стая, което позволява предоставянето на персонализирана грижа и внимание. Проектът включва цялостна доставка и монтаж на специализирано оборудване и обзавеждане, съобразено със специфичните нужди на хората с физически затруднения. Срокът за реализация е 6 месеца, като домъг трябва да е готов до 30 юни догодина.