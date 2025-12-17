Пеевски показа "мистичния кабинет" заедно с алтернативна изложба на политически събития

"Това, което се случва, минава всички граници - да подменяне историята - че сме нямали общо, че сме управлявали заедно", атакува той ПП-ДБ за отричането от съвместната им работа

Извънредно включване направи от кабинета си в парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски тази сутрин. Двайсетина минути преди началото на парламентарния ден той пусна журналисти в кабинета си, където ги посрещна с арт инсталация - картонени макети на Асен Василев, Христо Иванов и Кирил Петков, които бяха поставени на диванчето му. Отделно, като на изложба бяха показани кадри от различни събития. Арт инсталация - картонени макети на Асен Василев, Христо Иванов и Кирил Петков, които бяха поставени на диванчето му

„Ето го мистичния кабинет на Делян Пеевски. Нека го види цяла България", заяви депутатът. „Тук преговаряхме заедно. Тук са множество СМС-и, които имаме помежду си. Националният съвет на ПП. Този от Росенец го познавате – нали? Да го видите хубаво", обясняваше той пред "изложбата".

"Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща, тогава бяхме най-добрите и управлявахме заедно с ГЕРБ и ПП-ДБ", категоричен бе Пеевски.

Oсвен изложбата, на масата в кабинета му бяха сложени и законопроекти, които са внасяли заедно с ПП-ДБ. Ние не се отричаме от тях, а се гордеем с тях, каза лидерът на ДПС-НН.

"Управлявахме заедно с тях, всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на г-н Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите да пускат клипове, как се отричат, ние сме най-лошите. Признавам, че може би и ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия - нашите депутати бяха нападнати, за което се извинявам на нашите избиратели. Може да не се е харесало, но аз като лидер поемам тази отговорност. Но те се държаха чудовищно с моите депутати", обясни Пеевски.

"Това, което се случва, минава всички граници - да подменяне историята - че сме нямали общо, че сме управлявали заедно. И то защо? Защото сега не управляваме заедно. Техните избиратели трябва да знаят. Те бяха всеки ден с ДПС. Не трябва да ги излъжат. Нека хората да избират и нови лица, да избират когото решат, да решаваме нещата на политическия терен, не в терена на агресията, битките, шамарите, юмруците. Това няма да донесе нищо на България. Ние няма да бъдем в този стил", заяви Пеевски.

