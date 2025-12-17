Пеевски показа "мистичния кабинет" заедно с алтернативна изложба на политически събития

"Това, което се случва, минава всички граници - да подменяне историята - че сме нямали общо, че сме управлявали заедно", атакува той ПП-ДБ за отричането от съвместната им работа
Извънредно включване направи от кабинета си в парламента лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски тази сутрин. Двайсетина минути преди началото на парламентарния ден той пусна журналисти в кабинета си, където ги посрещна с арт инсталация - картонени макети на Асен Василев, Христо Иванов и Кирил Петков, които бяха поставени на диванчето му. Отделно, като на изложба бяха показани кадри от различни събития.
„Ето го мистичния кабинет на Делян Пеевски. Нека го види цяла България", заяви депутатът. „Тук преговаряхме заедно. Тук са множество СМС-и, които имаме помежду си. Националният съвет на ПП. Този от Росенец го познавате – нали? Да го видите хубаво", обясняваше той пред "изложбата".
"Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща, тогава бяхме най-добрите и управлявахме заедно с ГЕРБ и ПП-ДБ", категоричен бе Пеевски.
Oсвен изложбата, на масата в кабинета му бяха сложени и законопроекти, които са внасяли заедно с ПП-ДБ. Ние не се отричаме от тях, а се гордеем с тях, каза лидерът на ДПС-НН.
"Управлявахме заедно с тях, всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на г-н Борисов. Истината е, че те забравиха всичко. Видяхме ги на площадите да пускат клипове, как се отричат, ние сме най-лошите. Признавам, че може би и ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия - нашите депутати бяха нападнати, за което се извинявам на нашите избиратели. Може да не се е харесало, но аз като лидер поемам тази отговорност. Но те се държаха чудовищно с моите депутати", обясни Пеевски.
"Това, което се случва, минава всички граници - да подменяне историята - че сме нямали общо, че сме управлявали заедно. И то защо? Защото сега не управляваме заедно. Техните избиратели трябва да знаят. Те бяха всеки ден с ДПС. Не трябва да ги излъжат. Нека хората да избират и нови лица, да избират когото решат, да решаваме нещата на политическия терен, не в терена на агресията, битките, шамарите, юмруците. Това няма да донесе нищо на България. Ние няма да бъдем в този стил", заяви Пеевски.
